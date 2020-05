Comprare subito un titolo azionario sottovalutato del 50% potrebbe essere un affare?

Secondo gli analisti Sanlorenzo è un titolo da comprare subito. Il consenso medio, infatti, è BUY con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% alle quotazioni attuali.

Questa indicazione è confermata dai risultati dei primi tre mesi del 2020. Nonostante la crisi economica scatenata dalla pandemia di Covid-19 la trimestrale ha riportato ottimi dati. I Ricavi Netti del primo trimestre del 2020 ammontano a 97,9 milioni di Euro, in crescita dell’11,0% rispetto a 88,3 milioni di Euro del primo trimestre del 2019.

Il presidente del gruppo Massimo Perotti ha così commentato i dati della trimestrale

I risultati dei primi mesi del 2020 confermano ancora una volta la validità del nostro modello di business che si mostra resiliente nelle diverse fasi del ciclo economico. È stato così possibile – ha aggiunto Perotti – riaprire i cantieri rapidamente e in piena sicurezza, riducendo la sospensione complessiva delle attività a soli 28 giorni. Sin dal mese di marzo, è stato messo in opera un piano di contenimento dei costi di funzionamento e degli investimenti differibili, mantenendo inalterati quelli legati ai nuovi prodotti, all’innovazione e alla sostenibilità. Le misure messe in atto, unite all’importante visibilità fornita dal portafoglio ordini di 500 milioni di Euro, coperto per il 92% da clienti finali, consentono di prevedere un andamento dell’anno in corso in linea con i risultati del 2019.

Comprare subito o aspettare? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 22 maggio in rialzo del 1,6% rispetto alla seduta precedente a quota 13,31€.

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista e ha come I° obiettivo di prezzo in area 16,05€. Gli altri obiettivi rialzisti, poi, sono quelli indicati nel box rosso riportato sulla figura seguente.

Poiché le quotazioni sono molto vicine al supporto in area 13,2491€ ci sono le condizioni ideali per entrare al rialzo sul titolo. Si potrebbe, infatti, entrare al rialzo con stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 13,2491€. In questo modo il rischio di perdita è molto contenuto.