Comprare subito un titolo azionario raccomandato dagli analisti ma con tendenza ribassista?

Questo è il tipico dilemma che gli investitori fai da te si trovano ad affrontare quasi quotidianamente. Cercando in rete, infatti, spesso si trovano giudizi estremamente positivi su alcuni titoli che, però, non trovano riscontro nell’andamento in Borsa.

In questi casi, infatti, diventa difficile prendere una decisione di investimento a meno che non si abbia padronanza degli strumenti necessari per l’analisi grafica e previsionale.

Un titolo che sta vivendo questa discrasia tra view degli analisti e andamento borsistico è Indel B, una società che ha molto sofferto gli effetti del Covid-19.

Allo stato attuale per gli analisti il consenso medio è Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 25%. Da notare che anche nello scenario più pessimistico Indel B risulta essere sottovalutato di poco più del 15%. Anche utilizzando metodi basati sui multipli di mercato si ottiene una chiara sottovalutazione del titolo.

D’altra parte qualunque sia l’arco temporale considerato la performance di Indel B è stata inferiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

Torna allora la domanda: comprare subito un titolo azionario raccomandato dagli analisti ma con tendenza ribassista? La risposta all’analisi grafica e previsionale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Indel B

Indel B (MIL:INDB) ha chiuso la seduta del 14 luglio a quota 15,5€ in ribasso dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista su tutti i time frame. In questo articolo articolo ci concentriamo sul settimanale.

Notiamo come è vero che la tendenza in corso sia ribassista, ma le quotazioni stanno spingendo sulla forte resistenza in area 16,631€ (I° obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso facendo scattare un fortissimo segnale rialzista.

In caso contrario le quotazioni continuerebbero a scendere verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.