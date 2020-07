Comprare subito un titolo azionario con potenziale rialzista del 75% sottovalutato dagli analisti? È la domanda che il nostro pool di analisti si è posto analizzando il grafico di E.ON e confrontando le raccomandazioni delle case di affari sul titolo.

La raccomandazione media, infatti, è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 5% circa. Anche dal punto di vista dei fondamentali le prospettive non sono molo rosee. Le quotazioni attuali, infatti, sono in linea o leggermente superiori alle stime che si ottengono considerando il PE, il PEG o il PB.

Le prospettive cambiano completamente se guardiamo all’analisi grafica e previsionale.

Comprare subito un titolo azionario con potenziale rialzista del 75% sottovalutato dagli analisti? Il punto di vista dell’analisi grafica

Il titolo E.ON (MIL:EOAN) ha chiuso la seduta del 23 aprile a quota 8,678€ in rialzo dell’1,76% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Sul breve periodo E.ON non è ben messo. Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione è rialzista, ma deve ancora superare il primo ostacolo in area 10,3279€. In caso di successo le quotazioni si dirigerebbero verso il I° obiettivo di prezzo in area 10,9391€ e a seguire verso gli altri obiettivi indicati in figura.

Viceversa, la rottura di area 9,8€ farebbe precipitare al ribasso la curva dei prezzi.

Time frame settimanale

Settimana scorsa è stata molto interessante. La chiusura, infatti, è stata superiore all’importante resistenza in area 11,201€ aprendo le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 13,613€. A seguire la massima estensione si trova in area 16€ per un potenziale rialzista di circa il 75€. Da notare che la settimana in corso sembra voler confermare il break rialzista di settimana scorsa.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 11,201€ farebbe virare al ribasso la tendenza in corso.

Strategia operativa: acquistare adesso con stop nel caso di chiusura settimanale inferiore a 11,201€.

Time frame mensile

Sul mensile la proiezione è rialzista e al momento non si intravedono pericoli all’orizzonte. Le quotazioni sono dirette verso gli obiettivi indicati in figura.

