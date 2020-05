Comprare subito un titolo azionario che ha tratto vantaggio dal Covid-19?

L’istinto potrebbe far rispondere sì. Come non puntare su un’azienda che è uscita indenne da una tempesta economica come quella che abbiamo appena vissuto? Inoltre, qualora ci dovesse essere una recrudescenza del contagio potrebbe trovarne nuovamente beneficio.

Purtroppo l’istinto in Borsa non sempre è di aiuto. Se da un lato, infatti, le considerazioni precedenti sono corrette, dall’altro bisogna sempre cercare i livelli giusti per entrare su un titolo per massimizzare i guadagni.

Reno De Medici è una società che producendo cartoncini da imballaggio, è stata agevolata dal lockdown per l’emergenza sanitaria. Tutto ciò si è tradotto in un primo trimestre del 2020 molto buono con un utile netto di 9,4 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto ai 7,9 milioni di euro del 31 marzo 2019. Inoltre L’Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31 marzo 2020 ammontava a 50 milioni di euro, con una riduzione di 2 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2019 (52 milioni di euro).

Questi ottimi risultati si sono tradotti in un consenso degli analisti in rialzo e che al momento vale BUY, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

La sfida per Reno De Medici, però, è quella di recuperare terreno in Borsa. Da un anno a questa parte, infatti, le azioni della società hanno sottoperformato il settore di riferimento e non di poco. Basti pensare che nell’ultimo anno le azioni Reno De Medici hanno reso il 9,8% a fronte di un settore di riferimento che ha reso il 14%.

Comprare subito o attendere? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Reno De Medici (MIL;RM) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 0,64€ in rialzo dell’1,75% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e ha già raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 0,7184€ (I° obiettivo di prezzo). Questo traguardo ha determinato un ribasso delle quotazioni che al momento non preoccupato, ma che potrebbe continuare fino in area 0,5842€. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Nell’ipotesi di una rottura in chiusura di settimana della resistenza in area 0,7184€, le quotazioni si dirigerebbero verso il II° obiettivo di prezzo in area 1,069€. La massima estensione del rialzo si trova in area 1,4179€ (III° obiettivo) per un potenziale rialzista di circa il 120%.

