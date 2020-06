Comprare subito Telecom potrebbe essere l’affare dell’anno per una serie di motivi che riassumiamo qui di seguito:

ormai da mesi il titolo galleggia in prossimità dei minimi storici in area 0,32€/0,35€;

le raccomandazioni degli analisti hanno un consenso medio Overweight con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 56% rispetto ai valori attuali;

se ci confronta il fair value, calcolato con il metodo del discount cash flow, con le quotazioni attuali troviamo una sottovalutazione di oltre il 30%;

il titolo Telecom quota a multipli degli utili molto inferiori a quelli del settore di riferimento: 8,2 contro 18,6;

il price to book ratio di Telecom è un terzo rispetto a quello del settore di riferimento: 0,4 contro 1,2;

dopo il ritorno al dividendo, allo stato attuale il rendimento della cedola che verrà staccata il 22 giugno è del 2,8%.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un importante apprezzamento del titolo.

Quali sono i motivi per non comprare subito Telecom?

Come stimato dagli analisti, questo gruppo è tra le aziende con le più basse prospettive di crescita.

La società si trova in una situazione finanziaria difficile, con un debito significativo e livelli di EBITDA piuttosto bassi.

Le stime delle vendite per i prossimi anni fiscali variano da un analista all’altro. Questo evidenzia chiaramente una mancanza di visibilità sull’attività futura dell’azienda.

Il gruppo di solito rilascia guadagni peggiori di quanto stimato.

Negli ultimi quattro mesi, le prospettive di vendita per i prossimi anni sono state riviste al ribasso. Non è ancora prevista una ripresa delle attività del gruppo.

Per gli ultimi dodici mesi le aspettative di vendita sono state significativamente ridimensionate, il che significa che per l’esercizio in corso sono previsti volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente.

Analisi grafica e previsionale

Telecom (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 4 giugno in rialzo dello 0,49% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,3505€.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e ha già raggiunto e superato il suo I° obiettivo di prezzo in area 0,34558€. Questo livello sta rappresentando per il titolo un fortissimo polo di attrazione. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni non riescono a scollarsene. È da inizio marzo, infatti, che il prezzo delle azioni Telecom si adagia su questo livello.

Vista la situazione e le prospettive positive per la società, si potrebbe impostare un investimento di lungo periodo con gli obiettivi mostrati in figura e un potenziale rialzista del 30% circa. Lo stop andrebbe applicato nel caso di chiusure settimanali inferiori a 0,34558€.

Approfondimento

Una scheda completa sul titolo Telecom e gli articoli precedenti sono disponibili qui.