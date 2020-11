Dopo che Digital Bros nell’ultimo anno ha corso tantissimo (+61,1%) comprare subito questo titolo azionario potrebbe ancora essere un affare? La domanda è legittima viste le indicazioni degli analisti, consenso medio Buy, e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

D’altra parte qualunque sia il criterio utilizzato (PE, PEG, PB) il titolo risulta essere sopravvalutato. Un altro aspetto, poi, che induce alla prudenza è la perdita di forza relativa di Digital Bros rispetto al suo settore di riferimento. Se, infatti, in precedenza il titolo aveva sempre fatto meglio, negli ultimi 90 giorni Digital Bros sta facendo peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

Bisogna, quindi, prestare molta attenzione a come si investe su questo titolo azionario.

Comprare subito questo titolo azionario potrebbe ancora essere un affare? L’opinione dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 5 novembre a quota 17,98 euro in rialzo del 3,93% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e dopo aver raggiunto e superato il I obiettivo di prezzo in area 18,9 euro adesso punta al II obiettivo di prezzo in area 10,88 euro. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 2,64 euro.

La ripartenza al rialzo si concretizzerebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore a 18,9€.

Time frame mensile

La tendenza in corso sul mensile è rialzista e ha obiettivi molto importanti. Tuttavia il mese di ottobre ha dato un brutto segnale ribassista. È stato rotto, infatti, l’importantissimo supporto in area 18,99 euro. Il mancato recupero alla chiusura di novembre porterebbe alla definitiva inversione ribassista anche nel lungo periodo.

