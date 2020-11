Confrontando il fair value di ACEA con le attuali quotazioni , bisogna comprare subito questo titolo azionario perché sottovalutato di oltre il 50% . Anche le raccomandazioni degli analisti danno un giudizio buy (comprare subito) con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Queste indicazioni di acquisto trovano conferma nel quadro grafico, oppure bisogna aspettare tempi migliori? Prima di rispondere a questa domanda è molto importante capire lo stato dei fondamentali del titolo.

Incominciamo col dire che le previsioni sullo sviluppo del business di ACEA da parte degli analisti intervistati da Standard & Poor’s sono molto convergenti. Questo è il risultato di una buona visibilità sulle attività principali o di un’accurata distribuzione degli utili. Per cui le previsioni sul futuro del titolo sono molto affidabili, vista la convergenza dei punti di vista.

Il titolo, poi, presenta degli interessanti multipli degli utili chce sono messi in luce da un rapporto P/E a 13,37 per l’anno in corso che è molto inferiore sia rispetto al settore di riferimento che al mercato italiano.

Un altro aspetto molto interessante è il rendimento del dividendo di ACEA che è superiore al 4%.

Comprare subito questo titolo azionario perché sottovalutato di oltre il 50%: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 5 novembre in rialzo dello 0,11% rispetto alla seduta precedente a quota 17,85 euro.

La tendenza in corso sia nel breve che nel lungo periodo è rialzista e sia sta avvicinando a livelli molto importanti per il futuro di ACEA.

Come si vede dal grafico giornaliero, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando a I obiettivo di prezzo in arae 18,24 euro. La rottura di questo livello in chiusura di giornata aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 19,9 euro (II obiettivo di prezzo) e a seguire di area 21,54 euro (III obiettivo di prezzo).

Sul mensile, invece, la situazione è un po’ più critica. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno cercando di rompere per il sesto mese consecutivo la resistenza in area 18,23 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una prosecuzione del rialzo almeno fino in area 22,29 euro. Qualora, poi, le quotazioni dovessero rompere al rialzo questo livello il valore di ACEA potrebbe anche raddoppiare.

Segnali negativi verrebbero da una chiusura mensile inferiore a 15,69 euro.

