Anche se MAPS non è ben impostato, comprare subito questo titolo azionario per guadagnare più del 70% nel medio/lungo periodo. Il paradosso di questa società, infatti, è che le quotazioni non riescono a spiccare il volo al rialzo, ma sono molto inferiori sia rispetto al prezzo obiettivo medio degli analisti che rispetto al suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Nel primo caso, la sottovalutazione di MAPS è del 95,6% con un giudizio Buy, comprare subito. Nel secondo caso, invece, la sottovalutazione è del 71,4%.

Un altro punto di forza di MAPS è la sua solidità finanziaria. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo periodo, infatti, sono ben superiore a 1,5 esprimendo una grande forza finanziaria dell’azienda.

Comprare subito questo titolo azionario per guadagnare più del 70% nel medio/lungo periodo conviene secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo azionario MAPS (MILMAPS) ha chiuso la seduta del 23 novembre invariato rispetto alla seduta precedente a quota 2,04 euro.

Sia nel medio che nel lungo periodo la tendenza in corso è ribassista, ma, soprattutto sul time frame mensile, le quotazioni hanno raggiunto livelli molto importanti dai quali si potrebbe partire prepotentemente al rialzo.

Area 1,855 euro, infatti, rappresenta un livello estremamente importante rotto il quale in chiusura mensile si partirebbe al ribasso verso area 0,125 euro. Il mese di novembre, però , ha mostrato una notevole forza lanciandosi verso la resistenza in area 2,29 euro, Una chiusura mensile superiore a questo livello farebbe scattare le quotazioni al rialzo verso il I obiettivo di prezzo in area 3,03 euro per un potenziale rialzo del 50%. Il massimo potenziale rialzista si trova in area 5,43 euro per un guadagno di oltre il 100%.

