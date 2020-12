Comprare subito Openjobmetis potrebbe essere una scommessa vincente nel lungo periodo. Il titolo, infatti, non solo è impostato al rialzo (di questo di occuperemo in seguito), ma è anche sottovalutato.

Gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Inoltre andando a valutare Openjobmetis sulla base dei multipli di mercato scopriamo che, considerando il rapporto prezzo/utili (PE), il valore delle sue azioni potrebbe più che raddoppiare. Analogo risultato si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio. Inoltre la società presenta bassi livelli di valutazione, con un enterprise value pari a 0,23 volte il suo fatturato.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un forte aumento delle quotazioni nel lungo periodo.

Comprare subito Openjobmetis potrebbe essere una scommessa vincente nel lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OpenJobMetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a quota 7,1 euro in rialzo del 2,01% rispetto alla seduta precedente.

Sia sul settimanale che sul mensile le quotazioni sono a contatto con un fortissimo ostacolo lungo il percorso rialzista rappresentato dal I obiettivo di prezzo in area 7,2 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 9,8 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 12,4 euro per un potenziale rialzista del 70% circa.

Il rialzo sarebbe indebolito da chiusure settimanali prima e mensili poi inferiori a 6,2 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

