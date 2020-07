Comprare subito GEOX potrebbe essere un’ottima opportunità di guadagno

Comprare subito GEOX potrebbe essere un’ottima occasione di investimento dopo che il titolo negli ultimi tre anni ha perso circa l’80%. Diciamolo subito, la performance borsistica del titolo, qualunque sia il time frame considerato, non è stata buona. GEOX, infatti, ha fatto peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano sia se si considerano gli ultimi sette giorni di Borsa aperta che gli ultimi cinque anni.

Tuttavia dopo il collasso delle quotazioni avvenuto a seguito della pandemia da Covid-19 e il raggiungimento dei minimi storici, le quotazioni stanno mostrando interessanti segnali di ripresa. Di questo, però, ci occuperemo nella sezione relativa all’analisi grafica e previsionale.

Dal punto di vista della valutazione ci sono interessanti indicazioni che non bisogna trascurare. Se si confronta il fair value del titolo con le sue quotazioni attuali, GEOX risulta essere sottovalutata del 75%. Sottovalutazione che scende al 50% se si guarda al Price to Book ratio. Inoltre la società presenta bassi livelli di valutazione, con un enterprise value pari a 0,71 volte il suo fatturato.

Anche gli analisti vedono un titolo sottovalutato, ma in questo caso si parla di una sottovalutazione del 20% circa. Ancora più importante è il consenso medio che è Hold. Per cui gli analisti consigliano prudenza in attesa dell’evoluzione degli eventi.

Comprare subito GEOX: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 6 luglio a quota 0,715€ in ribasso dello 0,69%.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista e ha raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 0,6923€. Come si vede dal grafico le quotazioni sono rimaste attaccate a questo livello ormai da marzo e non riescono a prendere ill largo verso gli obiettivi rialzisti. In particolare, c’è il livello in area 0,711€ che sta frenando l’ascesa dei prezzo verso gli obiettivi successivi in area 1,1€ e 1,4€.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un rialzo del 100%, ma bisogna attendere una chiusura settimanale superiore a 0,7911€. Si potrebbe anche comprare subito, purché si metta uno stop nel caso di chiusura settimanale inferiore a 0,6923€

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 0,6923€ le quotazioni potrebbero precipitare verso area 0,4€ e a seguire verso i livelli indicati in figura.

Approfondimento

