Comprare subito Cementir potrebbe essere l’affare del momento

Stante la situazione attuale comprare subito Cementir potrebbe essere un ottimo affare. Ci sono, infatti, molte indicazioni che spingono in questa direzione.

Secondo le indicazioni degli analisti il consenso medio è BUY, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%. Per quel che riguarda la valutazione basata sui multipli di mercato c’è un aspetto che va notato. Se si guardano, ad esempio, agli utili del passato il PE mostra che il titolo è leggermente sopravvalutato rispetto al settore di riferimento. Se, invece, si guarda agli utili futuri la prospettiva cambia completamente. Il PEG (rapporto tra il prezzo e la crescita attesa degli utili), infatti, esprime una forte sottovalutazione, così come il Price to Book ratio. In particolare, la crescita degli utili è attesa essere di circa il 20% all’anno per i prossimi 3 anni. Un valore molto superiore alla media del settore di riferimento che si attesta intorno al 5%.

Un altro aspetto importante è la politica dei dividendi. Anche in un contesto difficile come quello determinato dalla pandemia di Covid-19, la società ha deciso di distribuire la cedola per un rendimento del 2,5%. Questa politica non dovrebbe essere messa in discussione anche da un proseguimento della crisi, visto che allo stato attuale il pay-out del dividendo è inferiore al 30%. Per cui ci sono i margini per mantenere questi livelli di rendimento.

Comprare subito Cementir: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Cementir (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 22 maggio a quota 5,54€ in rialzo dello 0,73% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista ed è la diretta conseguenza del raggiungimento del III° obiettivo di prezzo della precedente proiezione ribassista.

Tuttavia questa proiezione rialzista sta incontrando un fortissimo ostacolo in area 5,552€ (I° obiettivo di prezzo). Comprare subito il titolo, quindi, potrebbe essere un’ottima occasione.

Se la resistenza dovesse essere definitivamente rotta in chiusura di settimana avremmo davanti un potenziale rialzista di oltre il 50%. In caso contrario lo stop, che potrebbe scattare nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,05€, limiterebbe i danni.

