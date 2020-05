Comprare subito azioni sottovalutate del 70% con risk/reward basso. Il caso d’Amico International Shipping

Non capita tutti i giorni di poter comprare subito azioni sottovalutate del 70%. Questa possibilità si è venuta a creare in riferimento al titolo d’Amico.

La società attiva nel settore del trasporto marittimo internazionale è salita alla ribalta delle cronache per avere venduto una delle sue navi per 8,8 milioni di euro. Grazie a questa vendita la società rafforzerà ulteriormente la posizione di liquidità grazie ad un effetto di cassa netto positivo per l’intero importo della vendita. Per maggiori dettagli su questa notizia clicca qui.

Altri aspetti positivi legati alla società sono

La sua bassa valutazione, con il rapporto P/E a 4,28 e 7,34 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il 2021, rende il titolo piuttosto interessante per quanto riguarda i multipli di rendimento.

Nell’ultimo anno gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le loro previsioni di vendita per l’azienda.

Negli ultimi dodici mesi, gli analisti hanno gradualmente rivisto al rialzo le loro previsioni di EPS per il prossimo anno fiscale.

Gli analisti hanno un’opinione positiva su questo titolo. Il consenso medio raccomanda una sovraponderazione o l’acquisto del titolo.

La differenza tra i prezzi attuali e il prezzo target medio è piuttosto importante e implica un significativo potenziale di apprezzamento del titolo. La sottovalutazione media, infatti, è del 70%.

Per ultimo, ma non per questo meno importante, facciamo notare come il primo trimestre del 2020 si sia chiuso con un utile netto a 1,5 milioni di dollari da confrontare con una perdita di 5,5 milioni di dollari nello stesso trimestre del 2019.

Ci sono, quindi tutti i presupposti per comprare subito azioni d’Amico.

Analisi grafica e previsionale sul titolo d’ Amico

Il titolo azionario (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 18 maggio in rialzo del 2,31% rispetto alla seduta precedente a quota 0,1020€.

Nonostante l’ottimo flusso di news finanziarie che ha accompagnato il titolo azionario, le quotazioni sono in bilico tra il rialzo e il ribasso. Nel grafico seguente la linea continua rappresenta la proiezione rialzista, mentre quella tratteggia la ribassista.

Si comprende, quindi, che una chiusura settimanale esterna ai livelli 0,10593€ (proiezione rialzista) o 0,09409€ (proiezione ribassista) darebbe una forte direzionalità alle quotazioni.

Perché diciamo che il risk/reward è basso? Supponiamo di shortare al prezzo della chiusura di oggi. La perdita dovuta allo stop sarebbe di circa il 4%, mentre il potenziale guadagno sarebbe del 30%.

Nel caso contrario (andare long sul titolo) la perdita potenziale sarebbe del 7% per un guadagno potenziale del 40%.

Ovviamente un’altra strategia potrebbe essere quella di comprare/vendere alla rottura dei livelli indicati con stop nel caso di chiusure che negano il segnale direzionale.