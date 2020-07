Comprare questo titolo potrebbe voler dire raddoppiare i propri soldi nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Elettra Investimenti, un titolo azionario che non brilla certo per i suoi fondamentali, ma che dal punto di vista dell’analisi grafica e previsionale presenta ottime potenzialità.

Il problema principale di questo titolo è la sua piccola capitalizzazione che alle quotazioni attuali ammonta a circa 26 milioni di euro. Inoltre gli scambi hanno volumi che si aggirano intorno a 1500 azioni scambiate al giorno (media degli ultimi 3 mesi). Il controvalore, quindi, alle quotazioni attuali corrisponde a circa 10.000€. Ciò vuol dire che con piccole cifre è possibile condizionare pesantemente l’andamento dei prezzi. I rarefatti scambi su Elettra Investimenti sono chiaramente visibili dal grafico giornaliero seguente dove si può vedere come in alcune giornate il titolo non riesca proprio a scambiare. Nei casi in cui, invece, si è assistito a un’esplosione degli scambi l’evento è sempre stato associato a notizie correlate sul titolo.

Comprare questo titolo potrebbe voler dire raddoppiare i propri soldi nei prossimi mesi: i suggerimenti dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Elettra Investimenti (MIL:ELIN) ha chiuso la seduta del 14 giugno a quota 7,15€ in rialzo del 17,21% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Da maggio, quando c’è stato il segnale rialzista di BottomHunter, le quotazioni sono compresse all’interno del trading range 6,294€ – 7,6€, rispettivamente I° obiettivo e II° obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in. corso.

Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Time frame mensile

Anche sul mensile la proiezione in corso è rialzista, ma per assistere all’allungo rialzista verso il I° obiettivo di prezzo in area 7,963€ dovremmo prima assistere a una chiusura mensile superiore a 6,834€.

Attualmente le quotazioni sono molto vicine a questo livello, per cui sarebbe fondamentale assistere a una chiusura di luglio superiore a questo livello. In caso contrario i rialzista perderebbero forza e una chiusura mensile inferiore a 6,136€ farebbe girare al ribasso la tendenza in corso.

A sostegno dell’ipotesi rialzista c’è il segnale di BottomHunter che verrebbe meno da una chiusura mensile inferiore a 6€.