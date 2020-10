Comprare questo titolo azionario potrebbe essere un affare nel lungo periodo per un motivo ben preciso. Le quotazioni di IVS Group, come vedremo nella sezione dedicata all’analisi grafica e previsionale, infatti, hanno raggiunto la massima estensione della proiezione ribassista in corso sul time frame mensile. A questo punto, quindi, le probabilità che si possa continuare al ribasso sono veramente molto piccole.

Come quasi tutte le aziende, i risultati relativi ai primi sei mesi del 2020 sono stati negativi, ma la società sta cercando di mettere in atto strategie che permettano l’aumento di quote di mercato. Uno dei pochi dati positivi è il miglioramento dell’indebitamento finanziario netto.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Dal punto di vista della valutazione, IVS Group risulta essere sottovalutata qualunque sia la metrica utilizzate nei metodi che utilizzano i multipli di mercato.

Molto interessanti, poi, sono le prospettive di crescita degli utili che sono attese in aumento del 50% all’anno per i prossimi tre anni.

Comprare questo titolo azionario potrebbe essere un affare nel lungo periodo: le attese dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 13 ottobre a quota 4,72 euro in ribasso dell’o 0,21% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista sia sul settimanale che sul mensile. In particolare su quest’ultimo time-frame è stato raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 4,74 euro. Questo livello rappresenta il cosiddetto limite invalicabile di una proiezione e fino a ora si è comportato come tale. Sono ormai quattro mesi, infatti, che le quotazioni stanno pressando su questo supporto, ma senza riuscire ad abbatterlo. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché le quotazioni possano ripartire al rialzo.

Una conferma in tal senso si avrebbe da una chiusura settimanale superiore a 4,88 euro. In questo caso, infatti, la tendenza in corso invertirebbe al rialzo anticipando la possibile inversione nel lungo periodo sul time frame mensile.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Il ritorno del Covid fa paura alle Borse e Piazza Affari oggi farà i conti con le nuove misure del DPCM