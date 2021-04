Ci sono elettrodomestici che noi italiani amiamo particolarmente. Altri, invece, sono considerati più esotici e fanno raramente parte della nostra cucina. ProiezionidiBorsa ha spiegato in diversi articoli che adottare questi nuovi elettrodomestici può portare molti vantaggi. È ad esempio famosa la comodità dei cuociriso diffusi in Asia.

L’articolo di oggi è dedicato invece a un accessorio che non manca in nessuna casa inglese. A breve, inoltre, molti di noi scopriranno che comprare questo economico elettrodomestico ci cambierà la vita e non ne potremo fare più a meno.

Per il tè e non solo

Si sa, gli inglesi sono famosi per il loro amore per il tè, mentre in Italia siamo estimatori di caffè. Per preparare velocemente la loro bevanda preferita gli inglesi si affidano a un elettrodomestico comodissimo. Non hanno infatti voglia di aspettare decina di minuti perché l’acqua in un pentolino si raggiunga la giusta temperatura. In ogni casa, e albergo, inglese non manca quindi il bollitore elettrico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo elettrodomestico ricorda i bollitori tradizionali. Ha però dei grandissimi vantaggi. Una volta riempito, permette di ottenere acqua bollente in pochissimi minuti. È quindi perfetto per preparare tè e tisane in un lampo. Ma non solo. I suoi vantaggi sono tantissimi e sono importanti anche per noi italiani.

Comodità in cucina a basso costo

Qual è uno dei piatti preferiti da molti di noi? Un bel piatto di pasta! Sappiamo tutti quanto può essere snervante aspettare che l’acqua raggiunga il bollore. È in questo caso che il bollitore elettrico ci viene in aiuto. Tantissimi italiani che hanno vissuto per un po’ in Regno Unito non ne possono infatti fare più a meno! Il bollitore ci permette di accelerare i tempi quando prepariamo cibi a base di acqua calda.

Non solo tisane quindi, ma anche pasta, minestre, brodi, polenta e molto altro. Il tutto, inoltre, a un prezzo veramente contenuto. È possibile trovare in commercio bollitori elettrici per poche decine di euro. Potremo così comprare questo economico elettrodomestico ci cambierà la vita e non ne potremo fare più a meno!