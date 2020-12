Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nelle ultime settimane stiamo osservando una debolezza del dollar index contro le principali valute ed un rafforzamento dell’euro. Cosa attendere da ora in poi? Riteniamo che l’euro possa continuare a rafforzarsi non solo contro il dollaro ma anche contro le principali valute fra cui il dollaro canadese. Infatti, stiamo monitorando con attenzione euro contro dollaro canadese. Questo perchè alla luce dei nostri recenti studi la view è di comprare questo cambio per guadagnare in vista di ulteriori rialzi

Il cambio ha chiuso la scorsa settimana di contrattazione a 1,5671. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,4263 ed il massimo a 1,5993. Cosa accadrà da ora in poi? Riteniamo che la forza dell’euro possa continuare e quindi questo potrebbe essere il momento opportuno per entrare al rialzo per chi non ha una posizione in corso.

Comprare questo cambio per guadagnare in vista di ulteriori rialzi

Per quanto riguarda i cambi valutari e gli indici azionari e commodities, come al solito la nostra analisi sarà fatta solo sui grafici, in quanto riteniamo che essi tendano a scontare tutto, qualsiasi notizia sia economica che politica e qualsiasi previsione o fatto contingente.

Nelle ultime settimane, dopo una fase laterale, si sono formati degli interessanti pattern rialzisti. La chiusura di contrattazione del 18 dicembre ha confermato questo scenario e quindi il nostro consiglio operativo è di comprare il cambio in apertura della prossima settimana con stop loss a 1,5401 e primo target per/entro 1/3 mesi in area 1,60 e quindi 1,62.

Riteniamo che l’acquisto consigliato possa essere deciso anche in ottica di più ampio respiro. Infatti, in corso la tendenza di lungo termine è rialzista e non neghiamo la elevata probabilità che entro un triennio il cambio possa puntare all’area di 1,7509, ovvero il massimo raggiunto nell’anno 2008.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza, stop loss ed obiettivi breve e lungo termine.