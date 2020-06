Comprare oro subito potrebbe essere un ottimo investimento?

Che l’ oro (prezzo in tempo reale) sia diretto verso nuovi massimi storici sembra ormai essere una cosa assodata, (clicca qui per leggere tutti gli articoli precedenti). Per cui gli investitori di lungo periodo sono già entrati in posizione e sono incuranti delle oscillazioni che continuamente colpiscono ogni strumento finanziario.

Per gli investitori di breve respiro, invece, potrebbe essere l’occasione di sfruttare un rialzo di breve che potrebbe materializzarsi sull’ oro nelle prossime sedute.

Un’avvertenza:per evitare brutte sorprese, monitorare sempre con attenzione i livelli chiave indicati.

Time frame giornaliero: analisi grafica e previsionale sull’ oro

Settimana scorsa scrivevamo

L’impostazione è rialzista, ma come si vede dal grafico si stanno continuando a formare massimi decrescenti. La linea verde da’ una chiara indicazione di questa cosa. È altresì interessante notare che, nonostante la settimana al rialzo, le quotazioni sono state respinte dalla trend-line mostrata in verde. A chiusura di giornata, quindi, il livello da monitorare per settimana prossima è $1.750. Una chiusura giornaliera sopra questo livello farebbe ritornare le quotazioni verso area $1.671,9, la cui tenuta, come già in passato, farebbe ripartire al rialzo.

La rottura della trend-line verde c’è stata e, come da attese, c’è stata un’accelerazione rialzista. Il rialzo, quindi, dovrebbe proseguire verso gli obiettivi indicati. Ovviamente, la rottura al ribasso della trend-line indebolirebbe i rialzisti.

Time frame settimanale: analisi grafica e previsionale sull’ oro

La settimana appena conclusasi è stata molto interessante. Le quotazioni, infatti, non sono riuscite a segnare il massimo dal 2013 a oggi situato in area $1799,1. Tuttavia hanno segnato la chiusura più altra dal 2013.

Una situazione abbastanza contraddittoria che deve indurre a un’estrema prudenza.

Questa settimana con la conferma del recupero del livello in area $1.721,77 le quotazioni dovrebbero schizzare fino in area $1.964,85. In caso contrario le quotazioni potrebbero tornare al ribasso.

Time frame mensile: analisi grafica e previsionale sull’ oro

Per il terzo mese consecutivo anche giugno sta confermando la tenuta del supporto in area $1694,42. Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché le quotazioni possano continuare al rialzo fino in area $1917,17.

Conclusione

Comprare oro subito potrebbe essere un’ottima opportunità, ma bisogna sempre monitorare in chiusura di time-frame i livelli indicati.