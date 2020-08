Comprare o vendere oro: i livelli chiave per una risposta chiara su come operare col metallo prezioso ci vengono forniti con estreme precisione dall’analisi grafica e previsionale. In questo articolo, infatti, non cerchiamo di spiegare il perché l’oro, ma questo vale per ogni strumento finanziario, sale o scende, ma i livelli superati i quali le quotazioni prendono una determinata direzione.

Solo conoscendo in anticipo la futura direzione delle quotazioni, infatti, è possibile guadagnare sui mercati finanziari. Inseguire le news può portare solo a perdite.

Comprare o vendere oro: i livelli chiave per una risposta chiara su come operare col metallo prezioso secondo l’analisi grafica e previsionale

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 21 agosto in rialzo dello 0,03% rispetto alla seduta precedente a quota $1.947,0.

Come già per gli indici americani la settimana di contrattazioni ha segnato un nulla di fatto con le quotazioni che hanno chiuso sui livelli del 14 agosto. C’è, quindi, un clima di incertezza che ha determinato le montagne russe del prezzo dell’oro senza, però, cambiare di una virgola il prezzo di una settimana precedente.

In casi come questi bisogna stare molto attenti in quanto potrebbero esserci esplosioni di volatilità tali da bruciare i portafogli degli investitori.

Tecnicamente la previsione di settimana scorsa (Il previsto ribasso sull’oro è arrivato e continuerà anche settimana prossima) è stata corretta in quanto in una settimana c’è stata una discesa dello 0,14%. Di fatto le quotazioni, almeno nel breve periodo, si sono appoggiate al supporto in area $1.942,82 in attesa degli eventi.

È proprio questo il livello da monitorare in chiusura di giornata. La sua rottura, infatti, aprirebbe le porte a una discesa fino in area $1.809,65 (I° obiettivo di prezzo). In caso di tenuta, invece, si potrebbe ripartire al rialzo da un momento all’altro. La massima estensione di questo possibile ribasso si trova in area $1.379,41.

Scenario di medio/lungo periodo

Il segnale che le quotazioni hanno dato sul settimanale è molto preoccupante. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno confermato la rottura al ribasso del forte supporto in area $2.015,85. Al momento, quindi, le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range $1.893,16 – $2.015,85. Solo la rottura in chiusura di settimana di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni,

Sul mensile monitorare la tenuta in chiusura mensile di area $1.872. Fino a quando questo supporto resisterà rimane in piedi lo scenario che vede l’oro raggiungere obiettivi in area $2.600. In caso contrario le quotazioni accelererebbero al ribasso.

Per la chiusura di agosto, quindi, monitorare con attenzione i livelli $1.872.58 e $2.009,87.