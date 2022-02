Dormire bene ci fa sentire rigenerati, in grado di affrontare la giornata con grinta e buonumore. Durante il sonno, il cervello rielabora le informazioni e al risveglio è più concentrato ed efficiente. Pare che chi dorme male ingrassi, perché il metabolismo non riesce a regolarizzarsi. Inoltre, spesso ci si alza con il mal di schiena. Capiamo quindi che dormire bene è molto importante. E altrettanto lo è la scelta del materasso. Ma qual è il materasso più adatto a noi? Cerchiamo di orientarci nella giungla delle proposte che ci sono in commercio.

Il materasso giusto per noi

Comprare i materassi in base al peso non è semplice perché non esiste quello che va bene per tutti, ma ognuno deve sceglierlo secondo le proprie caratteristiche fisiche. Neanche il prezzo ci aiuta, perché ci sono ottimi prodotti in commercio che non costano molto. Vediamo allora cosa considerare. Quando scegliamo un materasso dovremmo provarlo direttamente e fare un piccolo test. Dalla posizione supina proviamo a mettere una mano nella parte bassa della schiena, all’altezza del girovita, e misuriamo lo spazio. Se la mano non passa il materasso è troppo molle per noi, se c’è troppo spazio è troppo rigido.

Se vogliamo comprare i migliori materassi in base al peso dobbiamo considerare che di norma le persone robuste dovrebbero scegliere un materasso rigido per non sprofondare. Quali sono i materassi in commercio più adatti? Sicuramente quelli a molle insacchettate, cioè micro molle metalliche in acciaio messe all’interno di un sacchetto in cotone. Sono studiati per dare al corpo la giusta pressione in base al peso. Un buon materasso deve avere cica 800 micro molle e un’altezza che va dai 20 ai 30 centimetri. È il modello adatto per chi suda, perché è traspirabile e anallergico, o per chi vive in zone calde. È adatto alle persone robuste perché fornisce una pressione differenziata

Comprare i materassi in base al peso per combattere il mal di schiena e migliorare la postura

In commercio troviamo inoltre i materassi in lattice, un materiale naturale ricavato dalla pianta della gomma. Sono molto flessibili e si adattano bene al corpo durante il sonno. Sono consigliati alle persone che soffrono di allergie perché realizzati con un prodotto naturale. Attenzione però che il materasso sia completamente in lattice, perché ci sono in commercio prodotti realizzati con materiali sintetici rivestiti di lattice.

Ci sono poi i materassi in memory foam costituiti da una schiuma densa a base di poliuretano. Questo materiale è stato inventato dalla NASA e usato durante le missioni spaziali perché è in grado di deformarsi con peso e temperatura, ma di riacquistare poi la sua forma originale. Si chiama così perché ha una specie di memoria e ricorda la forma del nostro corpo. Il memory permette alla schiena di mantenere la posizione ad S, quella naturale. È adatto a chi preferisce dormire supino o di lato e a chi ha una corporatura leggera. Ha l’inconveniente di essere molto caldo perché aderisce al corpo e non è adatto a chi suda molto. Esistono però modelli water foam con maggiore potere traspirante.

