Piazza Affari è arrivata ad un punto di verifica di brevissimo e sui livelli attuali potrebbe ritracciare/lateralizzare per un paio di giorni entro 1/2 punti percentuali. Frattanto osserviamo diversi titoli che sembrano aver lasciato alle spalle definitivamente il loro bottom poliennale. Fra questi è interessante studiare un recente pattern rialzista che si è formato su una multiutility. Ecco perchè in questo articolo il nostro consiglio è di comprare e puntare al raddoppio delle quotazioni per IREN.

Il titolo (MIL:IRE) ha chiuso la seduta del 26 novembre a quota 2,27 euro in rialzo del 4,80% rispetto alla seduta precedente. Oggi il titolo è a quota 2,25 ed in giornata potrebbe ritracciare anche fino a 2,25/2,23. Questi livelli di ritracciamento dovrebbero essere comprati in ottica di breve e lungo termine. Ma procediamo per gradi, e andiamo a spiegare le ragioni per le quali investire in questa società è un vero affare.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

Comprare e puntare al raddoppio delle quotazioni per IREN

Si prevede che gli utili cresceranno del 10,45% all’anno. Abbiamo letto le raccomandazioni degli analisti (5 giudizi) ed esse trovano consenso intorno al prezzo di 2,96. Lo studio dei bilanci normalizzato con il metodo del discounted cash flow invece, calcola un fair value di 5,71 con una sottovalutazione superiore al 100% rispetto ai prezzi attuali.

Andiamo a studiare i grafici e ad impostare la nostra migliore strategia di investimento.

Dal punto di vista dei fondamentali, ci sono le condizioni per investire in questo titolo ma dobbiamo capire se i grafici sono al rialzo o al ribasso. Nel 2020 il titolo ha segnato il minimo a 1,634 e il massimo a 3,001. Nel 2012, le quotazioni erano a 0,174 e quindi la crescita è stata davvero straordinaria, ma potrebbe ancora continuare. Il nostro consiglio è di comprare ai livelli attuali il titolo con stop loss a 2,173.

Il trend è rialzista sul giornaliero, settimanale e mensile. La raccomandazione è di comprare e mantenere per lungo termine perchè questa società potrebbe raddoppiare le quotazioni in pochi anni. Obiettivo primo a 1/3 mesi in area 2,54 e poi 3,10.

Si procederà per step.