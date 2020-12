Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi andiamo a studiare una società che attraverso le sue controllate, opera principalmente nei settori della componentistica per autoveicoli e della sanità. Ci riferiamo alla Compagnie Industriali Riunite. Nei mesi scorsi più volte abbiamo analizzato il titolo ed oggi ritorniamo sull’argomento perchè ieri sera in chiusura di contrattazione si è formato un pattern rialzista davvero interessante. Questo potrebbe portare ad un rialzo di brevissimo in 1/3 mesi anche del 20/30%.

Comprare CIR in ottica buy and hold oppure in ottica speculativa?

Siamo in un momento davvero interessante per i mercati. Proprio ieri il meeting della Federal Reserve sembra aver dato il segnale di continuazione rialzista. Qualche “intoppo” potrebbe verificarsi nella giornata delle tre streghe (domani) ma al momento, fino a prova contraria non vediamo pericoli di inversione ribassista.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 16 dicembre a 0,4630 in ribasso dello 0,86%. Oggi i prezzi sono in rialzo dello 0,32% e si portano a 0,4645. Nel corso del 2020 è stato segnato il minimo a 0,3419 ed il massimo a 0,565. Le quotazioni sono ben distanti dal massimo segnato a 2,855 nell’anno 2000.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi di bilancio e analisi grafica

Abbiamo analizzato le raccomandazioni degli altri analisti e 2 giudizi trovano consenso intorno al prezzo di 0,62. Gli utili sono cresciuti del 194,8% nell’ultimo anno ma crediamo poco ripetibile in futuro questo dato e quindi viene considerato come “eccezione”. Il rapporto PE (4,3x) è inferiore al mercato italiano (19x).

Non ravvisiamo particolari squilibri e francamente non neghiamo l’ipotesi che il target di 0,62 possa essere davvero raggiunto nei prossimi anni.

La nostra strategia di investimento. Comprare CIR in ottica buy and hold oppure in ottica speculativa?

Riteniamo che il titolo possa essere comprato a mercato e quindi ai prezzi attuali con stop loss di breve e lungo termine a 0,4524. Il primo obiettivo rilevante è posto a 0,4830 ed al superamento e tenuta a 0,565. Questo movimento potrebbe essere fatto anche in poche settimane. Il risk reward è davvero ottimale. Cosa dire? CIR è una buona opportunità di breve e anche di lungo. Per il lungo però attendiamo sviluppi e andremo avanti per step,