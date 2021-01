Dopo un rialzo del 3% nell’ultimo anno (il settore di riferimento ha perso lo 0,4%), comprare Cementir tra qualche settimana potrebbe essere un affare. Come vedremo, infatti, al momento il titolo si trova su livelli dai quali potrebbero scattare prese di beneficio, ma nel lungo periodo si potrebbero raggiungere guadagni interessanti.

Per gli analisti che coprono Cementir il giudizio medio è Outperform con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 15%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dalla valutazione basata sui multipli di mercato.

Comprare Cementir tra qualche settimana potrebbe essere un affare: lo dice l’analisi grafica

Il titolo Cementir (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 22 gennaio a quota 6,81 euro in ribasso del 2,58% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma ha raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 7,26 euro e ciò ha provocato un ritracciamento che si è fermato sul supporto in area6,57 euro. A questo punto solo una chiusura settimanale superiore a 7,29 euro potrebbe ripristinare la tendenza rialzista in corso con obiettivo più vicino in area 9 euro.

Chiaramente una chiusura settimanale inferiore a 6,57 euro spingerebbe al ribasso la tendenza in corso e farebbe tornare le quotazioni in area 5 euro.

Time frame mensile

La chiusura di gennaio potrebbe essere molto importante per il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura. Una chiusura superiore a 6,75 euro, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino agli obiettivi indicati in figura. C’è, però, un aspetto che va evidenziato e che deve indurre alla prudenza. Già in passato area 7,8 euro aveva respinto l’assalto dei rialzisti, non è escluso, quindi, che possa capitare anche adesso.

Per questo motivo, fermo restando il potenziale rialzista, converrebbe attendere gli sviluppi prima di trovarsi incastrati in una posizione perdente.