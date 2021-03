L’iniziativa delle case a un 1 euro prende piede in tutta Italia. Solo qualche giorno fa, infatti, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato il caso di due Comuni della provincia di Avellino. La novità è che ai comuni che offrono case a prezzo simbolico si aggiunge il Comune di Geraci Siculo. Sarà infatti possibile comprare casa con 1 euro in questo borgo siculo da cartolina. Ecco tutti i dettagli.

L’accordo per far rinascere il centro storico

Il Comune di Geraci Siculo, in provincia di Palermo, è alla ricerca di investimenti e nuovi abitanti. Lo scopo è quello di ripopolare le case disabitate, per far rinascere e valorizzare lo splendido centro storico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ecco perché il Comune ha siglato un accordo con la società londinese ITS for Sicily: grazie al progetto, sarà possibile comprare casa con 1 euro in questo borgo siculo da cartolina. In particolare, si cercherà di attirare gli investitori del Regno Unito.

La firma dell’accordo è, però, solo un inizio. Prima che si possa acquistare casa con una cifra simbolica, occorrerà attendere i passi successivi, fra cui l’individuazione degli immobili che saranno messi in vendita e la nomina di un referente che garantirà un processo veloce.

Le bellezze di Geraci Siculo

Ad attirare gli investimenti non sarà solo la cifra simbolica di 1 euro. Ma anche l’oggettiva bellezza del borgo, fra i più apprezzati dell’Isola. Il Comune, infatti, è l’unico candidato siciliano al concorso “Il Borgo dei Borghi”, trasmesso su RAI 3.

Il borgo di Geraci è arroccato a 1.077 metri d’altitudine: ecco perché il nome del Comune deriverebbe dal greco “jerax”, ovvero avvoltoio. Gli stretti vicoli del centro storico sono di epoca medievale e incorporano rimandi della cultura normanna e araba.

Alle bellezze storiche e architettoniche, si uniscono quelle naturalistiche. Il Comune, infatti, è immerso nel Parco delle Madonie, un’area naturale protetta in cui si concentra addirittura la metà delle specie di piante presenti sull’Isola. Insomma, un vero angolo di paradiso.