Anche se ci avviamo alla stagione delle ferie, le occasioni all’asta non mancano mai. In particolare in questa sede esporremo le occasioni al riguardo di alcuni appartamenti dismessi da Ater, a Roma.

Per le offerte d’interesse non resta ancora molto altro tempo in quanto le relative aste si terranno ai primi di luglio. A passare di mano saranno una decina di immobili, per cui non resta che affrettarsi per chi cerca opportunità in questa direzione.

Dunque, comprare casa all’asta in questa magica città adesso è facile e possibile.

Gli appartamenti di via Taranto e Caffaro a Roma

In merito agli appartamenti di via Caffaro e via Taranto, essi sono stati già presentati nei minimi dettagli in questo precedente articolo.

Via Enrico Cravero

Fino alle ore 17.00 di venerdì 2 luglio, saranno raccolte le offerte di interesse in merito al lotto 22/256. Si tratta di un appartamento libero di 5,5 vani senza ascensore e balcone, per complessivi 115 mq. È sito a Roma in via Enrico Cravero n. 20 (scala N, piano 2°) e la piena proprietà del’immobile passerà di mano al 1° turno d’asta.

Quest’ultima (unica e con incanto) si svolgerà in modalità telematica martedì 6 luglio alle H10.30. Il prezzo dell’avviso è fissato in 238.050 euro mentre la cauzione è pari a 20mila euro, da depositare con a/c non trasferibile intestato ad Ater.

Piazza Santa Maria Liberatrice

Il lotto 22/259 riguarda invece un appartamento libero di 71 mq (4 vani) con ascensore. Anch’esso è sito a Roma in Piazza S.M. Liberatrice n. 45, 1° piano. Anche in questo caso le offerte d’interesse saranno raccolte fino alle 17 di venerdì 2 luglio, mentre il giorno 6 si procederà all’asta vera e propria.

Per quest’appartamento il prezzo dell’avviso è stabilito in 249.565 euro, mentre la cauzione è pari a 20mila euro (deposito sempre con a/c). L’asta sarà unica e con incanto oltre che in modalità remoto, e decreterà il passaggio di proprietà già al 1° turno.

Con il lotto 22/260 ci spostiamo in via Pasquale Tosi n. 3, per un appartamento di mq 49 e 3,5 vani. Esso è posto al piano terra di uno stabile senza ascensore. Il prezzo dell’avviso è di 142.002 euro mentre la cauzione (da depositare mediante a/c non trasferibile) è di 14.200 euro.

La data ultima di raccolta offerte è venerdì 2 luglio, mentre alle 12.30 di martedì 6 ci sarà l’asta. Anche in questo caso essa sarà unica e con incanto e si terrà in modalità telematica. L’immobile è libero e la proprietà anche in questo caso passerà di mano già al 1° turno d’asta.

