Comprare azioni TXT e-Solutions: è il momento giusto o bisogna attendere?

Comprare azioni TXT e-Solutions in questo momento vuol dire entrare in una società che sta continuando una politica di espansione molto interessante. Dopo l’acquisto del restante 21% della società PACE (una società che opera nel settore aerospace&aviation attraverso la distribuzione di software innovativi ) ha firmato una lettera di intenti vincolante per l’acquisizione del 100% della svizzera MAC Solutions SA.

Tra gli avvenimenti societari più importanti riguardanti TXT e-Solutions c’è una vendita per un controvalore di 11 milioni di euro di azioni al prezzo di 9,00 euro ciascuna del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alvise Braga Illa,

Anche se di solito non è bello assistere all’insider selling, è più preoccupante se la vendita avviene a un prezzo inferiore. In questo caso, la grande vendita è avvenuta all’incirca al prezzo corrente, quindi non è male, anche se non è comunque un fatto positivo. Alvise Braga Illa è stato l’unico insider individuale a vendere nell’ultimo anno.

Comprare azioni TXT e-Solutions: analisi grafica e previsionale

TXT e-Solutions (MIL:TXT). ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 7,75€ in ribasso dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e ha già superato il suo I° obiettivo di prezzo in area 7,283€. Da 10 settimane, però, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range individuato da 7,283€ e 8,345€. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni e spingerle nel caso positivo, verso il II° obiettivo di prezzo in area 10,107€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 12,931€.

La rottura del livello inferiore, invece, farebbe girare al ribasso la tendenza in corso.

Per la scheda tecnica sul titolo e gli aggiornamenti sulle analisi clicca qui.