Comprare azioni Pirelli è ancora conveniente?

In articoli precedenti (clicca qui per leggere) abbiamo sempre messo in evidenza come comprare azioni Pirelli potesse essere conveniente visto il forte potenziale rialzista del titolo.

Tuttavia queste potenzialità non trovano applicazione nella realtà in quanto il titolo stenta, e non poco a decollare. D’altra parte il giudizio degli analisti rimane sempre molto prudente con consenso Hold e un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Punti di forza di Pirelli

Non ci sono particolari segnali di forza se non quelli che vengono dall’analisi grafica e previsionale

Punti di debolezza di Pirelli

Secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita del fatturato dovrebbero essere molto basse per i prossimi anni fiscali.

Il gruppo mostra un livello di indebitamento piuttosto elevato in proporzione al suo EBITDA.

I bilanci hanno ripetutamente deluso gli azionisti del mercato. Il più delle volte sono stati inferiori alle aspettative.

Negli ultimi dodici mesi le prospettive di vendita del gruppo si sono abbassate. Questo cambiamento delle previsioni evidenzia un calo dell’attività e analisi pessimistiche dell’azienda.

Negli ultimi dodici mesi le aspettative di vendita sono state significativamente ridimensionate, il che significa che per l’esercizio in corso sono previsti volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente.

Per gli ultimi quattro mesi, gli utili stimati dagli analisti sono stati rivisti al ribasso rispetto ai prossimi due anni.

Per l’anno passato gli analisti hanno rivisto significativamente al ribasso le loro stime degli utili.

Analisi grafica e previsionale

Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 30 giugno in area 3,775€ con un ribasso del 2,71% rispetto alla seduta precedente.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

La proiezione in corso è rialzista, ma dopo avere (quasi) raggiunto il I° obiettivo di prezzo ha dato il via a un ritracciamento tuttora in corso. Le quotazioni, infatti, sono pericolosamente avviate verso il supporto in area 3,6148€ che se rotto in chiusura di settimana farebbe girare al ribasso la tendenza in corso.

La nota positiva è che il segnale del BottomHunter è ancora attivo. Qualora si dovesse proseguire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Conclusione: comprare azioni Pirelli a questo titolo potrebbe essere interessante in quanto lo stop (chiusura settimanale sotto area 3,6148€) è molto vicino ai livelli attuali.