Comprare azioni De Longhi potrebbe essere un’ottima occasione di guadagno

Nonostante l’ottima performance, comprare azioni De Longhi potrebbe ancora essere un ottimo affare. Va, però, messo in chiaro da subito che la settimana in corso potrebbe avere un impatto molto importante. Di questo, però, ci occuperemo nella sezione dedicata all’analisi grafica e previsionale.

Intanto ricordiamo che il titolo negli ultimi tre mesi ha avuto un rendimento eccezionale. Basti pensare che è salito del 21% a fronte di un settore di riferimento che è salito del 9% e di un mercato italiano che ha perso il 20%.

Come si spiega questa ottima performance?

Il primo trimestre del 2020 è stato caratterizzato da una doppia velocità del business. Una decisa spinta propulsiva del business nella fase iniziale che poi si è indebolita a causa del diffondersi su scala nazionale ed internazionale dell’epidemia da Covid-19, dopo il suo manifestarsi iniziale in Cina. Ciononostante De Longhi ha archiviato il periodo in questione con ricavi pari a 393,3 milioni di euro in crescita del 4,5% sul 2019. L’utile netto è passato da 14,4 milioni di euro a 11,4 milioni di euro. Per dettagli sulla trimestrale clicca qui.

Questi ottimi risultati, però, non hanno entusiasmato gli analisti che, pur mantenendo un consenso Outpeform, vedono il titolo sopravvalutato di circa il 7%.

Comprare azioni De Longhi. Quando farlo secondo l’analisi grafica e previsionale?

De Longhi (MIL:DLG) ha chiuso la seduta del 27 maggio a quota 18,48€ in ribasso dell’1,18% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso è rialzista, time frame settimanale, è ha raggiunto il suo II° obiettivo di prezzo in area 18,463€. Le quotazioni, quindi, sono a stretto contatto con questa resistenza per cui una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al III° obiettivo di prezzo in area 22,119€. Un livello che dista circa il 25% dai livelli attuali.

La mancata rottura della resistenza, invece, aprirebbe le porte a un ribasso fino in area 17,069€.

Prestare, quindi, molta attenzione alla chiusura settimanale del 29 maggio.