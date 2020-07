Comprare azioni CNH Industrial per il lungo periodo potrebbe essere un affare? Le raccomandazioni degli analisti

Comprare azioni CNH Industrial per il lungo periodo potrebbe essere un affare?

È quello che pensano alcuni degli analisti delle case di affari che nell’ultimo mese hanno emesso giudizi molto positivi sul titolo con prezzi obiettivi che esprimono una sottovalutazione di circa il 50%.

Mediamente, però, il consenso è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 10%

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Analisi grafica e previsionale sul titolo CNH Industrial

CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta dell’29 aprile in rialzo del 3,13% rispetto alla seduta precedente a quota 6,002€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma stenta a decollare. Il primo ostacolo lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 8,4518€, infatti, è ancora molto lontano, si trova in area 6,75€. Le quotazioni, quindi, si trovano in una situazione pericolosa per il breve periodo. Una chiusura giornaliera inferiore a 5,7821€, infatti, farebbe invertire la tendenza di breve al ribasso e scendere le quotazioni fino in area 4,595€.

Time frame settimanale

Nel lungo periodo il raggiungimento del III° obiettivo ribassista in area 5,3242€ ha determinato un’inversione di tendenza che ha immediatamente raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 6,4€/6,45€. A questo punto, però, sono sopraggiunti i dolori. Da ormai 6 settimane, infatti, le quotazioni stentano a proseguire al rialzo. Inoltre la volatilità si è andata comprimendo sempre più preannunciando un’esplosione di volatilità che potrebbe portare le quotazioni o verso area 8,2€ oppure, al ribasso, verso area 5,3242€

La nota positiva per i rialzisti è che abbiamo in corso un segnale di minimi generato da BottomHunter.

Comprare azioni CNH Industrial per il lungo periodo è, quindi, un affare? L’analisi tecnica sembra suggerire questo, ma nel breve la prudenza è d’obbligo.

Approfondimento

Per approfondimenti e gli articoli precedenti sul titolo CNH Industrial clicca qui.