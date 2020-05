Comprare azioni adesso? E’ il momento giusto?

Cambio di rotta sugli indici, ma comprare azioni adesso è il momento giusto?

In meno di 4 settimane l’S&P 500 ha perso circa ⅓ del suo valore. Troppo per permettere ad un investitore medio di entrare sul mercato. Per quanto sia vero che è proprio quando il mercato scende che si devono comprare azioni. Ma una cosa è comprare su un pullback o una correzione gestibile, un’altra è comprare su un crollo verticale di fronte al quale anche i professionisti rimangono storditi.

Il più lungo mercato toro della storia

Ad ogni modo quello che è accaduto tra il 19 febbraio del 2020 (giorno di picco) e il 23 marzo 2020 (quando si è toccato il fondo) ha posto fine bruscamente al più lungo mercato toro della storia. 11 anni (marzo 2009 e febbraio 2020) che sono entrati nella storia. Sono arrivati gli orsi ma questo non significa che non sia il caso di non comprare azioni. Anche perché se è vero che i mercati sono lungimiranti, è facile pensare che loro abbiano già focalizzato la ripresa. Una prova sta nel fatto che il gap visto sugli indici e segnato con il brusco avvio di questa crisi si sta riducendo sempre di più. Ma la buona notizia è che la maggior parte degli indici è ancora sostanzialmente in calo rispetto all’inizio di una pandemia. Ma non troppo da far pensare che si possa cadere nuovamente. Di sicuro non ci saranno corse repentine verso nuovi record.

Comprare azioni a lungo termine

Ma è lecito pensare che la strada sia stata segnata. Soprattutto per gli investitori disposti a comprare azioni a lungo termine, di qualità, e che oggi possono sfruttare un prezzo migliore di quanto avrebbero potuto fare all’inizio di quest’anno. Altra buona notizia. Sì, è vero che l’economia si è fermata. E che lo ha fatto per via di un virus il cui andamento non è gestibile dalle logiche di mercato. Ma anche vero che le riaperture, un po’ ovunque, sono continue. E’ vero che il numero dei contagi nelle zone colpite per prime non sta riaccendendosi. Ed è vero che l’economia è stata chiusa per volere di autorità e non per un problema nel sistema produttivo. In altre parole: si è schiacciato un interruttore che i governi possono riaprire quando vogliono. E lo stanno facendo.

Il timing perfetto per entrare ed ottimizzare al massimo l’investimento

Inoltre sono stati approvati diversi stimoli fiscali come azione di sostegno. Sebbene la loro applicazione abbia visto macroscopiche differenze da una zona all’altra del pianeta. Inoltre le banche centrali, Fed in testa, sono state pronte a reagire con fermezza (anche qui con i dovuti distinguo). L’indecisione della Bce e la litigiosità dell’Ue restano fattori da monitorare. In sostanza, tutti elementi utili per comprare azioni, anche perché ostinarsi a trovare il timing perfetto per entrare ed ottimizzare al massimo l’investimento è impossibile.