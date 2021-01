Comprare Anima potrebbe essere uno degli investimenti vincenti per il 2021?

Sicuramente il titolo presenta un aspetto molto interessante di cui ci siamo occupati in un precedente articolo: Comprare subito un titolo azionario che il prossimo anno staccherà un dividendo col rendimento superiore al 5%?

Oggi dopo una rapida rassegna sul giudizio degli analisti e la valutazione basata sui fondamentali del titolo, vogliamo concentrarci sugli aspetti dell’analisi grafica che sapranno indicarci il futuro di Anima Holding.

Secondo gli analisti il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Per i fondamentali, invece, la sottovalutazione sale fino al 60%.

Secondo l’analisi grafica comprare Anima potrebbe essere uno degli investimenti vincenti per il 2021?

Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 4 gennaio a quota 3,926 euro in rialzo dell’1,13%, rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame la tendenza in corso è rialzista, non sostenuta da un segnale dello Swing Indicator, ma non riesce ancora a superare il primo ostacolo, in area 4,34 euro, lungo il percorso rialzista che porta verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 9,07 euro e potrebbe portare a un rialzo delle quotazioni dai livelli attuali di oltre il 100%.

Chiaramente l’incapacità di superare l’ostacolo in area 4,34 euro accompagnata da un segnale ribassista dello Swing Indicator farebbero cambiare completamente prospettiva e invertire la tendenza al ribasso.

Tuttavia l’aspetto che preoccupa è legato al time frame mensile. Come si vede dal grafico, infatti, gli ultimi tre trimestri del 2020 si sono mossi all’interno dell’enorme barra al ribasso del primo trimestre. Di fatto, quindi, il pericolo ribassista è sempre incombente ed è confermato dalla tendenza ribassista in corso che ha come I obiettivo di prezzo area 1 euro. Per lasciarci definitivamente alle spalle il pericolo ribassista dovremo attendere una chiusura trimestrale superiore a 4,92 euro. In questo caso gli obiettivi rialzisti si troverebbero in area 9,5 euro, prima, e successivamente in area 13,2 euro.

Time frame mensile

Time frame trimestrale