I mercati azionari internazionali continuano a muoversi fra alti e bassi in un range di lateralità. Sono attesi movimenti chiarificatori fra oggi e domani, frattanto il nostro Ufficio Studi continua a monitorare le diverse opportunità che si possono cogliere. Comprare AMGEN a Wall Street con un dividendo del 2,99% e sottovalutato del 40%? Andiamo a studiare il titolo.

AMGEN (NASDAQ:AMGM) è una società che capitalizza in Borsa 134,5 miliardi di dollari e sviluppa, produce e fornisce terapie per l’uomo in tutto il mondo.

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 235,61 dollari per azione. Da inizio anno ha segnato il minimo a 222,02 ed il massimo a 274,65. Nel corso del 2020, il minimo a 173,38 ed il massimo a 261,24.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Il titolo dal 1998 ad oggi ha avuto una crescita davvero straordinaria portandosi da 10,83 ai prezzi attuali con una performance del 2.075,53% pari al 94,36% all’anno circa.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria del bilancio

Si prevede che i guadagni cresceranno dell’8,64% all’anno.

Dividend yield del 2,99%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (31 giudizi) stimano un fair value a 251,80. I nostri calcoli effettuati tenendo conto dei bilanci degli ultimi 4 anni e delle prospettive future, portano ad un prezzo obiettivo di circa 330 dollari.

Cosa attendere da ora in poi?

Comprare AMGEN a Wall Street con un dividendo del 2,99% e sottovalutato del 40%?

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale? Nelle ultime tre settimane, abbiamo assistito ad un ritracciamento dai massimi annuali raggiunti. Al momento, la tendenza di breve termine è ribassista anche se i prezzi sono giunti in un range dove potrebbero ripartire in modo anche spedito al rialzo.

Il nostro consiglio operativo è di monitorare questo titolo in quanto ci sono potenzialità di forti salite di medio lungo termine.

Per chi possiede il titolo in ottica da cassetto, mantenere con stop loss a 206. Pr chi vuole invece comprare, attendere una chiusura giornaliera superiore a 243,67 e mantenere poi con lo stesso stop loss.