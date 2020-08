Comprare a piene mani in questo momento un titolo azionario del Ftse Mib potrebbe essere un affare a basso rischio. Cosa si intende per basso rischio? Che lo stop dell’operazione è molto vicina al livello di ingresso e che, quindi, la percentuale del capitale che si rischia è molto piccola.

Il titolo azionario in questione è Saipem le cui quotazioni negli ultimi cinque anni hanno perso il 98%. A nulla sono servite le news che annunciavano nuovi ordini per la società, di cui abbiamo riferito in passato, arricchendo un portafoglio ordini già molto importante.

Anche per gli analisti, nonostante il prezzo obiettivo medio rimanga superiore alle quotazioni attuali per una sottovalutazione del 35% circa, il consenso medio è Hold, mantenere.

Per l’analisi fondamentale, invece, il titolo Saipem è fortemente sopravvalutato.

Con queste premesse “Comprare a piene mani in questo momento un titolo azionario del Ftse Mib potrebbe essere un affare a basso rischio” può, quindi, sembrare una boutade, ma non lo è.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Saipem

Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 21 agosto in ribasso del 3,50% rispetto alla seduta precedente a 1,791€.

Nelle prossime sedute potrebbe formarsi sul time frame giornaliero un potente segnale rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine al II° obiettivo di prezzo in area 1,73934€ che di per se già dovrebbe offrire un potente supporto. In passato questo livello ha già respinto i ribassisti. Si potrebbero, quindi, creare le condizioni per un doppio minimo con obiettivo almeno in area 2,2€. Conseguentemente il potenziale rialzo potrebbe essere del 22% circa, mentre con lo stop sotto area 1,73934€ in chiusura di giornata la potenziale perdita è del 3%.

Gli scenario di medio/lungo periodo

Le potenzialità dell’operazione, poi, diventano ancora più interessanti se si passa al time frame settimanale. Su questo time frame le quotazioni sono in una sorta di limbo compreso tra i livelli 1,7€ e 2,1148€. Gli obiettivi della proiezione che scatterebbe a seconda del livello indicato sono quelli mostrati in figura. Le linee tratteggiate indicato gli obiettivi ribassisti, quelle continue quelli rialzisti.

Anche in questo caso andare subito al rialzo, guardando i minimi precedenti, non comporterebbe grosse partire nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,7€.

Le stesse considerazioni precedenti valgono anche nel caso del time frame mensile.