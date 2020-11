Comprando questo titolo azionario il rischio dell’investimento è molto ridotto in quanto le quotazioni sono molto vicine a livelli di supporto molto importanti. Per cui il rischio è molto ridotto purché si applichi correttamente lo stop loss.

In questi casi, infatti, scelto il time frame sul quale operare, si entra al rialzo. Dopo di che si fissa lo stop nel caso di chiusura di time frame inferiore al livello chiave.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

È questa la strategia che si può applicare nel caso di Sanlorenzo. Prima di entrare nel dettaglio dei livelli da monitorare, analizziamo i fondamentali del titolo.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 30%. Tuttavia, le prospettive di vendita del gruppo si sono ridotte negli ultimi dodici mesi e gli analisti hanno rivisto significativamente al ribasso le loro stime di profitto. Basti pensare che il prezzo obiettivo medio negli ultimi 4/5 mesi è passato da circa 24 euro ai 19 euro per una riduzione di circa il 20%.

Dal punto di vista dei fondamentali, invece, Sanlorenzo risulta essere fortemente sopravvalutato. Questa sopravvalutazione è una conseguenza della riduzione delle prospettive di vendita del gruppo negli ultimi dodici mesi. Inoltre sempre negli ultimi dodici mesi, l’andamento delle revisioni delle vendite è stato chiaramente in calo, il che sottolinea il declassamento delle aspettative da parte degli analisti.

Tuttavia comprando questo titolo azionario il rischio dell’investimento è molto ridotto.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Sanlorenzo

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 24 novembre in rialzo del 1,04% rispetto alla seduta precedente a quota 15,56 euro.

Come si vede dai grafici seguenti, sia nel breve che nel lungo termine le quotazioni sono molto vicine a livelli importantissimi.

Sul giornaliero la tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni non riescono a staccarsi dal primo ostacolo lungo il percorso rialzista in area 15,44 euro. Solo un deciso break di questo livello spingerebbe le quotazioni verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura. Lo stop va applicato come spiegato in precedenza.

Sul time frame mensile la tendenza in corso è ribassista, ma sono cinque mesi che il supporto in area 15,22 euro (I obiettivo di prezzo) resiste alle pressioni ribassiste. Questa dimostrazione di forza potrebbe preludere a una ripresa del rialzo che si concretizzerebbe nel caso di chiusure mensili superiori a 16,5 euro. Qualora, invece, la discesa dovesse proseguire gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Approfondimento

Un fiume di denaro sta facendo decollare Piazza Affari e le altre Borse europee