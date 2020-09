Vi sono dei comportamenti vietati mentre si è alla guida. Si tratta, cioè, di tutte le azioni che non si deve porre in essere perché inducono il conducente a distrarsi mentre è al volante, mettendo quindi in pericolo la circolazione. Molte volte, i comportamenti da non tenere, fanno parte di nostre abitudini sbagliate o sono riconducibili a distrazione. Tuttavia, è importante considerare che la nostra condotta condiziona quella degli altri utenti della strada e quindi una distrazione può costare cara a sé stessi e agli altri. Di conseguenza, è utile stilare un memorandum di comportamenti che non si devono tenere quando si è alla guida.

1)Mangiare e bere

Poiché la vita odierna è molto frenetica, capita che, nella fretta, portiamo il cibo in auto per mangiare. Quindi, si commette l’errore di mangiare o bere mentre siamo alla guida dell’auto. In questo caso, per evitare le pericolose distrazioni di cui detto in precedenza, occorre fermarsi e consumare il cibo da fermi.

2)Truccarsi

Questo comportamento scorretto riguarda le donne che, sovente, mentre sono in coda, al semaforo o ferme nel traffico, si truccano, guardandosi nello specchietto retrovisore. In tal modo, le manovre necessarie per truccarsi e la distrazione, potrebbero far perdere il controllo dell’auto, cagionando anche l’investimento di un pedone.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

3)Mettersi le cuffie

Il gesto di usare le cuffie, è lecito per parlare a telefono, quando si deve fare una telefonata urgente e indifferibile. Tuttavia, utilizzare abitualmente le cuffie per parlare continuamente e addirittura per ascoltare musica, conduce ad una distrazione di non poco momento. Quindi, anche parlare a telefono e ascoltare musica con le cuffie, non concentrandosi sulla guida, costituisce un errore da evitare assolutamente. Trattasi, infatti, di comportamento pericoloso.

4)Usare il cellulare

L’uso del cellulare alla guida è una delle maggiori cause di incidenti stradali. Tant’è che essa è sanzionata con una multa da 165 euro a 661 euro. Inoltre, in caso di recidiva, entro 2 anni dalla precedente, la sanzione è quella della sospensione della patente di guida da 1 a tre mesi. Di conseguenza, è assolutamente vietato l’utilizzo dello smartphone alla guida per inviare messaggi, scattare foto, fare video, usare i social network.

5)Mettere la giacca o il maglione o toglierli

Talvolta, quando si va di fretta, perché ad esempio si deve andare ad un appuntamento, accade che si ci dimentica di mettere la giacca e la si porta in auto. Lo stesso vale se si ha freddo e si vuole compiere la manovra di mettere e togliere giacche e maglioni mentre si è alla guida. Detto comportamento, inevitabilmente, è pericoloso perché induce a perdere il controllo dell’auto o c’è il rischio che ciò accada. Quindi, va evitato.

6) Bambino in braccio

Prendere il bambino e mettertelo in grembo mentre si guida l’auto, perché semmai sta facendo i capricci, è molto pericoloso. Detto comportamento, in quanto vietato, viene sanzionato gravemente dal Codice della Strada. Quindi, meglio evitare di porlo in essere.

7)Leggere

Leggere il giornale durante la guida o qualsiasi altra cosa, induce in distrazione. Ciò, anche se lo si fa al semaforo o nel traffico. Infatti, l’attenzione del conducente viene meno e tale fonte di distrazione potrebbe causare incidenti stradali.

8)Cercare qualcosa che è caduta

Pensiamo all’ipotesi in cui, durante la guida, ci cada un orecchino, il telefono oppure qualsiasi altra cosa sotto il sedile o altrove. Ebbene, non possiamo distrarci nella ricerca dell’oggetto mentre siamo al volante. La guida, infatti, richiede diligenza e la massima attenzione per le ragioni illustrate. Di conseguenza, si deve evitare di tenere comportamenti irresponsabili. Altri comportamenti vietati mentre si è alla guida, quindi da evitare, sono: guidare se si è stanchi o se si è fatto uso di alcolici. Inoltre, non bisogna superare i limiti di velocità e fare manovre vietate o, comunque, pericolose, come inversioni di marcia, marcia indietro ecc. In definitiva, per evitare incidenti, oltre a non tenere tutte le bizzarre azioni su elencate, bisogna astenersi anche da tutte le altre, esplicitamente vietate dal C.D.S.