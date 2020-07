Il balcone di casa fa certamente parte dell’appartamento, quindi è un luogo privato. Quindi, si ci aspetta che il proprietario possa fare, dallo stesso, ciò che vuole ma non è così. Infatti, tutti i condomini devono tenere comportamenti che non ledano o turbino il diritto di proprietà altrui. Quali sono i comportamenti che il condomino non può tenere dal balcone di casa?

In particolare, ci sono dei comportamenti che, sicuramente, il condomino, non può tenere dal balcone di casa. Essi sono imposti dalla necessità di rispettare il decoro e l’estetica del palazzo, nonché il libero godimento dei diritti dominicali da parte degli altri condomini. Ebbene, sulla scorta di quanto anticipato, possiamo passare ad indicare i comportamenti che il condomino non può tenere dal balcone di casa.

Comportamenti che non si possono tenere: barbecue sul balcone

Si ci chiede se si possa organizzare un simpatico barbecue sul balcone del proprio appartamento. In teoria, non ci sarebbe nulla che lo vieti. Tuttavia, bisognerebbe evitare che il fumo raggiunga le proprietà dei vicini. Ciò in quanto, diversamente, si verificherebbe un’ipotesi di immissione nella proprietà altrui, vietata dal codice civile all’art. 844. Le esalazioni, tuttavia, per avere rilevanza, devono superare la normale tollerabilità, cioè ad esempio, dovrebbe trattarsi di un comportamento molto invasivo o ripetuto più volte.

Gettare giù mozziconi di sigarette

Il fumo di sigaretta non può essere equiparato a quello del barbecue, quindi non è possibile vietare al vicino di fumare fuori dal balcone. Ciò, salvo che non si tratti di droghe, per il semplice fatto che sono vietate. Si intende, l’uso personale non costituisce reato, ma integra un illecito amministrativo. Inoltre, a differenza del fumo della sigaretta, esso è molto più intenso e riconoscibile e quindi può essere anche più fastidioso. Quanto, però, è assolutamente vietato è gettare i mozziconi di sotto. Né sulla strada, né tantomeno sul cortile condominiale o sui terrazzi altrui. Un comportamento del genere, infatti, integra addirittura reato, che è quello di getto di cose pericolose ex art..

Sbattere tappeti e tovaglie dal balcone

Si tratta di uno dei comportamenti che non bisogna tenere dal balcone di casa. Eppure, è molto frequente. vietato. Tuttavia, tale attività molesta e imbratta condomini e passanti a causa della sporcizia che finisce inevitabilmente in basso. La Cassazione al riguardo ha sostenuto che sbattere i tappeti dal balcone non è reato, perché non si può reputare che la polvere metta a rischio la salute umana. Tuttavia, detto comportamento integra, certamente, un illecito civile suscettibile di risarcimento, soprattutto se reiterato.

Comportamenti che il condomino non può tenere dal balcone di casa: i gavettoni

Nel caso di gavettone dal balcone, si rischia che il passante o il condomino di sotto facciano causa per il risarcimento del danno. Tuttavia, si possono verificare le conseguenze più imprevedibili. Infatti, in un noto caso giudiziario, un passante morì di infarto per la paura, con la conseguente incriminazione del gettatore, per omicidio colposo.

Chiudere il balcone

Non si può chiudere il balcone senza autorizzazione dell’autorità. Nella specie, per creare una veranda, bisogna preventivamente chiedere il permesso di costruire al Comune e pagare i relativi oneri. Inoltre, bisogna chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale prima di avviare i lavori.

Stendere i panni

In generale, stendere i panni dal balcone è consentito ma potrebbe intervenire un regolamento condominiale a vietarlo. In questo caso, però, il divieto può essere imposto solo a mezzo di un regolamento approvato all’unanimità. E se voi non si era condomini all’epoca in cui il regolamento è stato approvato, lo stesso, per essere imposto, dovrà essere allegato o citato nell’atto notarile di acquisto.

Far cadere l’acqua sul balcone di sotto

Non si può far cadere l’acqua sui piani bassi. E ciò vale sia se si tratta di quella usata per innaffiare le piante, sia per quella di condensa del condizionatore. Un comportamento del genere integra reato.

Prendere il sole nudi

Prendere il sole dal balcone è certamente lecito, ma non nudi. In questo caso, infatti, poiché il balcone e le finestre sono esposti alla pubblica vista, si può incorrere in un illecito amministrativo. Infatti, il reato di «atti contrari alla pubblica decenza» è stato depenalizzato e degradato ad illecito amministrativo.