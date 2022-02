Alla Settimana della Moda londinese appena conclusasi, sono stati proposti tanti lieti ritorni. Soprattutto pare emergere una dilagante voglia di “scoprirsi”. Questo desiderio “uscire allo scoperto”, sarà sicuramente l’effetto di un periodo fatto di lockdown, vestaglie e maxi-tute. Vediamo allora quelle che saranno le tendenze per la Primavera 2022.

Compirà 60 anni fra poco ma questa gonna ancora attuale farà furore per tutta la primavera insieme a queste tendenze moda che tornano alla ribalta

Le parole d’ordine sono poca stoffa, gambe scoperte e colori vivaci. Stiamo parlando di una quasi sessantenne che continua a ruggire e a fare tendenza: la minigonna. Nel 2025 la celebre gonna ideata da Mary Quant compirà le 60 anni ma non li dimostra affatto. Infatti le grandi firme della moda hanno proposto sulle passerelle inglesi diversi modelli di minigonne di pochi centimetri. I colori vivacissimi e quasi fosforescenti hanno sdrammatizzato questo capo, rendendolo ancor più sbarazzino e spensierato. Quel che è certo è che per indossare delle minigonne di questo genere occorre avere gambe affusolate e tornite. In alternativa meglio non osare troppo e allungare di un paio di centimetri questo capo.

Le gonne a pieghe

Avevamo già accennato come le gonne a pieghe ed in particolare plissettate stiano tornando di estrema attualità.

Questo trend sembra confermato anche per la prossima primavera quando vedremo svolazzanti gonne arricciate e caratterizzate da pieghe o piegoline.

Altro gradito ritorno: le maxiborse

Secondo quanto emerso dalla London Fashion Week, sembra conclusa l’epopea delle minuscole borse dove a malapena avremmo inserito lo smartphone. A Londra si sono visti dei modelli decisamente oversize ma siamo pronti a scommettere che a breve vedremo centinaia di maxibag in tutti i negozi. Shopping bag (modello simili alle borse della spesa) e Tote bag (modello a forma di trapezio con doppi manici) spopoleranno in primavera.

La vita bassa

Direttamente dagli anni 2000, ritornano la gonna e il pantalone a vita bassa. Pensavamo di averla rimossa, e di averla lasciata nei decenni appena passati, ma non è così. La vita ampiamente sotto l’ombelico sarà ben presente fra le tendenze della prossima stagione. Non è finita, però, con i grandi ritorni.

Le maglie a rete

Se l’estate 2021 è stata la stagione del crochet con copricostumi, maglie e costumi all’uncinetto, la primavera 2022 vedrà l’affermazione della rete. Anche per i prossimi mesi, le appassionate di uncinetto avranno un bel lavoro. La trama è decisamente meno spessa, molto simile ad una rete da pesca. L’uncinetto sta vivendo un’età d’oro. Ne abbiamo avuto la prova con le centinaia di ricerche online per realizzare l’outfit in maglia di Irama a Sanremo.

Tutto torna nella moda. Compirà 60 anni fra poco ma questa gonna sembra ancora attualissima.