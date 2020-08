Compi 75 anni? Ecco le agevolazioni che ti spettano.

Settantacinque anni sono una veneranda età, con aspetti positivi e negativi. La solitudine talvolta rende pesante la vita quotidiana e anche il disbrigo di tante piccole faccende. Per le quali bisogna rivolgersi ai figli o ai nipoti, anche se si vive con un coniuge. La redazione Lifestyle di ProiezionidiBorsa ricorda alcune agevolazioni di grande utilità. Che si maturano quando si spengono 75 candeline.

Esenzione Canone televisivo

Compi 75 anni? Ecco le agevolazioni che ti spettano. Fra le quali una graditissima, che riguarda il canone tv. Per chi ha superato i 75 anni con redditi non al di sopra di 8.000 euro all’anno, è prevista l’esenzione dal pagamento del canone tv. Un risparmio di ben 90 euro. Istituita nel 2018, questa agevolazione era ferma a 6.713 euro. In altri casi spetta anche prima di questa soglia, soprattutto se ci sono problemi di disabilità.

Pensione a domicilio, la portano i carabinieri

Non tutti gli anziani sanno che dopo una certa età non c’è più bisogno di andare a riscuotere la pensione in contanti agli uffici postali. Specialmente se ci si deve far accompagnare e non si ha nessuno che possa farlo. Tutti coloro che hanno compiuto 75 anni e vivono da soli, senza familiari nelle immediate vicinanze, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme di denaro. E direttamente a casa loro. È possibile incaricare del ritiro i Carabinieri grazie a un accordo tra l’Arma e le Poste Italiane.

Tutti coloro che preferiscono riscuotere la pensione in contanti agli uffici postali possono usufruire di questa ottima convenzione, gratuita. È stata istituita per venire incontro alle esigenze dei soggetti più fragili durante l’emergenza Covid-19. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 556670 o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri. Il servizio non spetta a coloro che abbiano un libretto o conto postale. O che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, per esempio un amministratore. Non spetta neanche a coloro che abbiano familiari conviventi o residenti nelle immediate vicinanze. È un servizio di emergenza e deve essere lasciato a chi ne ha veramente bisogno.