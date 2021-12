Quando siamo dentro casa le soluzioni per ripararci dal freddo possono essere molteplici, magari anche a buon mercato. Infatti altro che stufette e termosifoni, ecco come scaldarsi in casa d’inverno praticamente gratis. Tuttavia, quando arriva il momento di uscire, le sferzate del freddo non risparmiano nessuno portandoci a vestire in modo più abbondante e generoso.

Vestire in modo più pesante è necessario, infatti, ma nessuno ci vieta di farlo con stile a qualsiasi età, magari ripescando capi dal guardaroba che tornano a dettare moda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È il caso del gilet anni ’70 in montone, pellicciato o imbottito, inesauribile fonte di stile.

Infatti, comodo ed elegante torna di moda questo capo per l’inverno che in molti avranno nell’armadio.

Anche i grandi brand lo ripropongono

La conferma della ribalta del gilet montone anni ’70 è data dal fatto che anche i grandissimi marchi di moda lo stanno esibendo sempre più spesso sulle passerelle.

Ralph Lauren ad esempio ne offre una versione lunga sopra al ginocchio, impreziosito dalla classica pelliccia bianca interna e sul contorno maniche. Questo diventa il capo ideale per chi ama uno stile elegantemente country-chic, magari da abbinare a maglioni abbondanti, lunghe gonne e un capello a falde larghe.

Comodo ed elegante torna di moda questo capo per l’inverno che in molti avranno nell’armadio

Tra le tante tendenze proposte per il prossimo anno ne avevamo già rivelate alcune in precedenti articoli. Infatti, non i soliti piumini e giacche perché per scaldarsi con stile questi cappotti stanno spopolando tenendo conto dei nuovi trend. Tra questi c’è sicuramente l’effetto pelliccia e i cosiddetti “teddy”. Infatti oltre al classico shearling in montone, grandi marchi come Etro e Chanel, propongono una versione in eco pelliccia. È Chanel infatti a lanciarne una versione bicolor in bianco e nero, mentre grandi star come Jennifer Lopez ne scelgono uno in versione teddy, appunto.

Il look che impazza sui social

Infine sono numerose le versioni di smanicati proposti in versione imbottita e trapuntata. Per quanto possano apparire sportivi, questi capi stanno facendo molto parlare di loro grazie al risalto sulle passerelle. Perfetti da mettere da soli o come rinforzo sotto un cappotto, questi fantastici gilet sono ottimi in abbinamento con tinte unite.

L’effetto trapuntato, inoltre, richiama perfettamente il look di tendenza per la prossima stagione, il cabin core, lo stile ispirato alle sgargianti vacanze sugli sci.

Approfondimento

Avevano ragione le nonne che per proteggere ossa e articolazioni dall’umidità questo rimedio naturale farebbe faville