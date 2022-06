Ci stiamo scatenando in questi giorni nella caccia ai prodotti e alle piante che ci aiutino a tenere lontani gli insetti da casa. Dalle formiche alle mosche, dalle zanzare alle vespe. I classici e imperdibili rimedi della nonna, che potrebbero tenere testa ai prodotti chimici, ma con un se e un ma. Siamo proprio sicuri che non vadano a interferire con l’olfatto e la salute dei nostri cani? Cospargere ad esempio il vialetto di casa con pepe, peperoncino e curry, potrebbe creare dei danni non solo all’olfatto, ma anche ai polmoni. Tanto che una volta, prima dei prodotti inibenti specifici, si consigliava di cospargere di pepe nero le zone in cui i maschietti facevano la pipì. Così da non farla più lì e non avvicinarsi neppure.

Ecco allora una mini-guida per i nostri Lettori che hanno cani e non vogliono rischiare nulla della loro salute se vogliono usare le spezie per eliminare gli insetti.

Un poker letale per i nostri amici

Esiste un poker di spezie che, secondo veterinari ed esperti sarebbero davvero pericolosi per i nostri amici:

cannella;

curry;

noce moscata;

peperocino.

Il loro effetto irritante potrebbe causare grossi problemi non soltanto all’olfatto, che sappiamo essere molto sviluppato, ma anche ai polmoni.

Comodi ed efficaci questi sistemi naturali per eliminare insetti e formiche da casa ma potrebbero nuocere gravemente all’olfatto del nostro cane

Cospargere gli ingressi di casa, delle terrazze e dei balconi e di tutti gli accessi di casa potrebbe irritare quindi i nostri amici. Attenzione, in modo particolare, come sottolineano i veterinari alla miristicina contenuta nella noce moscata. Una sostanza neurotossica, che, potrebbe cioè agire sulla regolare produzione ormonale del nostro cane, irritandolo anche a livello caratteriale. Inalare e ingerire questa spezia da parte del nostro amico a 4 zampe potrebbe essere pericoloso e i suoi effetti potrebbero durare addirittura 2 giorni.

L’alleata più fidata del verde e la nemica numero 1 dei cani

Mentre la noce moscata è forse la sostanza che maggiormente irriterebbe i nostri cani, occhio alla cannella, che è la più usata. Questo antico rimedio della nonna che ancora molti userebbero per:

tenere lontane le zanzare;

impedire alle formiche di colonizzare;

facilitare la crescita delle colture biologiche;

ottimizzare la riproduzione di fiori e foglie delle piante.

Comodi ed efficaci questi sistemi naturali per eliminare insetti e aiutare anche le piante, ma che potrebbero davvero fare male alla salute dei nostri amici pelosi.

