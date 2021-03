L’estate sta arrivando e la cosa che più speriamo è di poterci godere la bella stagione senza le restrizioni a cui siamo ormai tristemente abituati. Le temperature si sono già alzate e la primavera è alle porte. I colori, il sole e il profumo dei fiori ci fanno venir voglia di indossare dei vestitini colorati, sbarazzini e con qualche scollatura in più. Tuttavia, non è ancora tempo di uscire da casa vestiti in modo troppo leggero e per questo ci ritroviamo a non sapere come vestirci. In questi casi, si finisce così per optare sul classico jeans che sta bene su tutto e si adatta ad ogni stagione. E poi, diciamoci la verità: ai nostri occhi, non c’è niente di più comodo dei pantaloni. Ma se non fosse così? E se volessimo provare qualcosa di diverso ma altrettanto versatile per l’estate in arrivo?

Comode ed eleganti con il nuovo must have dell’estate 2021

Stufe del solito pantalone o del classico blue jeans che mancano di originalità e di freschezza, ecco la soluzione che ogni donna aspettava. Parliamo della gonna lunga e ampia, perfetta come sostituta dei pantaloni sia per comodità che per adattabilità. Questo tipo di gonna, difatti, va bene per la stagione calda, ma anche con le temperature ancora incerte. Non lascia le gambe scoperte e per questo possiamo utilizzarla anche la sera, quando il clima non è afoso come durante il mese di agosto. D’altra parte, l’effetto vedo non vedo, se scegliamo un modello con un leggero spacco, dona eleganza e charme pur con estrema sobrietà.

Abbinamenti

Comode ed eleganti con il nuovo must have dell’estate 2021 e con il giusto outfit da adattare. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di un accessorio che si adatta in modo impeccabile alla gonna lunga: gli stivaletti. Questo abbinamento slancia la figura ed è perfetto per ogni tipo di corporatura e di altezza. Se poi aggiungiamo una maglia da mettere all’interno della gonna, una collana lunga e degli orecchini color oro, ecco che il risultato è strepitoso. Un outfit da dieci e lode in pochi minuti e senza troppi fronzoli.