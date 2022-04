Commovente e travolgente è questo il libro che parla in maniera semplice e genuina di uno degli eroi più amati d’Italia che ha saputo conquistare i cuori di tutti noi

Capita davvero raramente di leggere un libro su un personaggio dello sport, con la voglia di ricominciare, una volta terminata l’ultima pagina. Non perché non sia interessante, ma trattando di un tema specifico, magari con dati statistici e classifiche, non invoglia all’immediata rilettura. Non è il caso però del titolo che suggeriamo oggi ai nostri Lettori e che racconta la vita in modo diverso di uno degli eroi dell’Italia degli anni ’80. Un calciatore che purtroppo ci ha recentemente lasciati, con un grande vuoto, e che ha saputo farsi amare da tutto il Mondo per la sua sincerità. Un ragazzo normale, cresciuto in una famiglia semplice, ma dai grandissimi valori umani, che gli sono serviti a fare una carriera incredibile.

Dalla laboriosa provincia fiorentina alla conquista del Mondo

“Quanto dura un attimo”, uscito nel 2019 non è solo la vita di “Pablito”, Paolo Rossi, ma sembra il racconto quotidiano di uno di noi. Edito da Mondadori e scritto dall’eroe di Spagna ’82, in collaborazione con la moglie Federica Cappelletti, narra la storia dalla nascita all’apice della sua trionfale carriera. I primissimi anni, come tutti noi nelle squadrette parrocchiali, fino allo scouting da parte degli osservatori della Juventus. E, quando tutti lo invidiavano, questo ragazzino educato e per bene ha cominciato la lunga serie dei suoi travagli. Continui e sfortunatissimi infortuni alle ginocchia, che a soli 16 anni sembrarono comprometterne la carriera. Con una grinta e una determinazione mai viste, il ragazzino dell’operosa Prato, rinasce in provincia, prima a Vicenza e poi a Perugia. Idolo incontrastato delle folle e già prematuramente pronosticato come una stella dopo i mondiali di Argentina ’78. Il tutto raccontato con la semplicità di chi si concedeva tutti i giorni al calore all’affetto dei tifosi.

Commovente e travolgente ecco il libro che parla in maniera semplice e genuina di uno degli eroi più amati d’Italia che ha saputo conquistare i cuori di tutti noi

Un Paolo Rossi che sconta due anni di squalifica nello scandalo del calcioscommesse che travolse l’Italia in quell’epoca. Un Paolo Rossi poi scagionato dalle interviste di coloro che vollero tirarlo dentro, portandogli via due anni di carriera. E, ancora una volta, emerge la forza di volontà unità alla solidità familiare di questo ragazzo che distruggerà le più forti nazionali dell’epoca.

Tra campi di calcio e vita vera

Un viaggio non solo sui campi di calcio, ma anche nella vita quotidiana, nella famiglia e nella semplicità di un giocatore che tutti noi amiamo ancora oggi alla follia. Commovente e travolgente ecco il libro che ha fatto conoscere al Mondo intero uno dei personaggi più belli e sinceri della nostra storia più recente.

Lettura consigliata

