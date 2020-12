Gli anni si susseguono velocemente ma i piatti della tradizione continuano ad accompagnare le nostre giornate. E ad una manciata di ore dall’inizio del nuovo anno, il tanto atteso 2021, tra le innumerevoli pietanze delle feste, non può mancare una ricetta velocissima, squisita ma soprattutto economica. Dal sapore antico della buona cucina, arriva sulle pagine di ProiezionidiBorsa una torta di mele un pò speciale con l’aggiunta degli amaretti che renderanno l’impasto decisamente più succulento.

Una preparazione pensata per gli amanti dei dolci con le mele che possono sperimentare una torta leggermente diversa e dal gusto di ricordi di un tempo lontano. Accompagnato da un liquore all’amaretto, il momento del dessert si presenterà piacevole e rilassante. Di seguito tutti gli ingredienti.

Ingredienti

a) 2 uova;

b) 4 mele, possibilmente le “Golden“;

c) 100 g burro;

d) 250 g di farina tipo 00;

e) 250 g di zucchero;

f) succo di un limone e scorza grattugiata;

g) mezzo bicchiere di latte;

h) 1 bustina di lievito per dolci;

i) 100 g di amaretti sbriciolati;

l) sale q.b.

Cominciare l’anno alla grande con una torta di mele speciale e veloce consigliatissima dalla nonna. Procedimento

Si parte dalle mele che andranno lavate, sbucciate, tagliate a fette ed inserite in un contenitore, bagnate dal succo del limone.

Intanto, in una ciotola lavorare il burro con con lo zucchero. Aggiungere tuorli d’uovo, poi setacciare la farina ed unirla al composto piano piano. Infine, aggiungere anche la scorza grattugiata del limone. Mescolare con cura.

In un’altra ciotola montare a neve gli albumi, insaporire con un pizzico di sale e incorporare gli albumi al primo composto. In un bicchiere, far sciogliere nel latte il lievito, miscelare bene e versare all’impasto.

Prendere una tortiera, imburrarla o rivestirla di carta da forno e versare il composto. Livellarlo con un cucchiaio e disporre le fette di mele a piacimento, spingendole all’interno dell’impasto. Coprire tutta la superficie con gli amaretti sbriciolati.

A questo punto, infornare e far cuocere alla temperatura di 180° per circa 45 minuti in forno preriscaldato a 180 ° . Lasciare raffreddare e prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo.

