Cometa Neowise e luna di sangue: scopriamo qualcosa di più su questi fenomeni astronomici dell’estate. Come ogni anno in estate abbiamo il culmine delle attività astronomiche. Comete, stelle cadenti ed eclissi. Per questo 2020 non ci facciamo mancare nulla ma facciamo chiarezza sulle notizie.

La cometa Noewise: quando arriva?

Che cos’è una cometa? La cometa è un piccolo corpo celeste composto da rocce in frammenti e ghiacci che, passando vicino al sole, acquista una coda luminosa. Il 27 marzo il telescopio Neowise ha scoperto questa cometa che si chiama C/2020 F3. Gli astronomi pensavano che non avrebbe resistito al passaggio vicino al sole ed invece eccola qui. La cometa ha una coda di ben 17 chilometri ed è una delle più luminose degli ultimi 10 anni.

La potremo vedere da metà luglio all’inizio di agosto in Italia ad occhio nudo. Il giorno in cui sarà più vicina sarà la notte dal 22 al 23 luglio, uno spettacolo bellissimo! Vi consigliamo di andare in un luogo meno illuminato, magari in campagna per vederla al meglio.

La luna di sangue: è vero?

Cometa Neowise e luna di sangue. Si è parlato tanto della Luna di sangue, che dovrebbe essere nella notte fra il 27 e il 28 luglio. Bene, purtroppo questa notizia non è vera! E’ circolata su una testata giornalistica molto importante ed è stata ripresa subito da molti altri giornali ma non è vero nulla. La comunità scientifica ha infatti dichiarato che è stato un errore e che loro si dissociano.

Quindi ci siamo illusi e non assisteremo a questa eclissi strana e particolare, gli scienziati stanno ancora tentando di capire come mai si sia fatto questo errore. Non appena si saprà con certezza vi daremo più notizie anche noi. Dovremo quindi accontentarci della Cometa Neowise ma lo spettacolo non ci farà rimpiangere nulla! Allora occhi al cielo e godetevi lo spettacolo. Ricordiamoci anche della notte di San Lorenzo, i picchi annuali di stelle cadenti. Poco dopo la cometa torniamo a guardare il cielo e prepariamoci ad esprimere i desideri.

Continuate a seguirci per altre notizie e fateci sapere se avete guardato la cometa.

