Come vivere un giorno indimenticabile tra una spiaggia paradisiaca ed il vulcano più alto d’Europa

Sicuramente non è semplice immaginare di poter fare due passi su un cratere a 3000 metri ed un bagno in una spiaggia da sogno nello stesso giorno. In Sicilia tutto questo è possibile e soprattutto semplice. Se si è scelto di trascorrere le proprie vacanze estive su questa splendida isola, questa idea è perfetta per trascorrere un giorno unico ed emozionante.

Da sempre, una delle mete assolutamente imperdibili per chi visita la Sicilia Orientale è sicuramente Taormina. Questa piccola cittadina racchiude in sé un patrimonio naturalistico e culturale tale da far impallidire le più blasonate capitali europee.

Come se non bastasse, a ciò si aggiunge la sua vicinanza con il vulcano attivo più alto d’Europa. A circa un’ora di auto infatti, è possibile raggiungere sua maestà l’Etna. Con un’altezza di 3.326 metri questo vulcano domina maestosamente tutto il territorio circostante.

Se si è in cerca di emozioni forti, ecco un’ottima idea per vivere un giorno indimenticabile tra una spiaggia paradisiaca ed il vulcano più alto d’Europa.

Ecco tutte le dritte per organizzare al meglio un’avventura indimenticabile

Per vivere grandi emozioni a volte c’è bisogno di un piccolo sacrificio. Il modo migliore per iniziare questa giornata è quello di svegliarsi di buon mattino e dirigersi in auto verso il rifugio Sapienza a circa 1900 metri.

Già a questa altezza è possibile gironzolare liberamente alla scoperta di paesaggi e sentieri meravigliosi.

Il panorama è mozzafiato. L’Etna accoglie il viaggiatore in uno scenario post-apocalittico, degno dei migliori effetti speciali del cinema americano.

Tuttavia è bene precisare che per superare i 3.000 metri e fare due passi su un cratere attivo è indispensabile affidarsi ad una guida. Ovviamente non mancano le opzioni in base agli itinerari ed ai crateri che si vogliono raggiungere.

Un altro consiglio è relativo all’abbigliamento. Scarpe comode e sportive e soprattutto un giubbotto potrebbero essere indispensabili. Per quanto calda sia la giornata, sopra i 2.500 metri il freddo si farà sentire.

Ecco un perfetto finale per una giornata da sogno

Dopo un’escursione del genere niente è meglio di un bagno rigenerante. Soprattutto se si tratta della celebre Isola Bella di Taormina. A circa 1h di auto dall’Etna si potrà raggiungere questa fantastica località.

Questo isolotto collegato alla terraferma da una striscia di terra è considerata una delle spiagge più belle della Sicilia Orientale.

Un bagno in questo angolo di paradiso ed un calice di vino sorseggiato in riva al mare concluderanno una giornata straordinaria.

In Sicilia è davvero possibile vivere un giorno indimenticabile tra una spiaggia paradisiaca ed il vulcano più alto d’Europa.