Tra i segreti della longevità, ecco come vivere a lungo con la dieta e l’elisir di lunga vita dei Templari. Al tempo, infatti, si narra come i cavalieri Templari riuscissero a vivere fino a settant’anni, un vero e proprio record per l’epoca.

Al riguardo, al segreto della longevità veniva associata la volontà divina. Ma in realtà i cavalieri vivevano a lungo in quanto si attenevano a stili di vita sani associati ad un’alimentazione variegata ed equilibrata grazie al consumo di frutta fresca, di pesce, ed anche tanti legumi e poca carne.

Ecco come vivere a lungo con la dieta e l’elisir di lunga vita dei Templari

Basti pensare come nel Medioevo fosse già difficile vivere in salute fino a 40 anni, mentre i Templari vivevano molto di più proprio in virtù di un regime alimentare impostato e improntato alla sobrietà.

In pratica, dal punto di vista dell’alimentazione seguita, i Templari seguivano una dieta del tutto simile a quella mediterranea mangiando pesce e legumi. E soprattutto la carne non più di due volte a settimana. Mentre al tempo le classi più ricche si nutrivano consumando molta carne e seguendo un regime alimentare che, ricco di grassi e di calorie, portava poi all’obesità ed a patologie come il diabete unito a valori alle stelle per i trigliceridi e per il colesterolo cattivo.

In più, i Templari erano molto attenti non solo nel mangiare, ma pure nel bere l’acqua. E questo perché in genere nell’acqua aggiungevano il succo d’arancia. E questo al fine di rafforzare per la bevanda la carica antibatterica. Oltre alla spiegazione legata a sane abitudini alimentari, inoltre, i Templari vivevano più a lungo anche perché seguivano un codice per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti. In altre parole, a distanza di secoli i Templari sono ancora attuali. Specie per chi vuole abbandonare la cattiva alimentazione e gli stili di vita sregolati.