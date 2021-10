La nostra vita è un susseguirsi di impegni. Dalla mattina quando ci alziamo a quando andiamo a letto affrontiamo numerose attività più o meno gravose. Ma per quanto si corra a volte manca il tempo per fare tutto. I contrattempi e gli imprevisti arrivano sempre nel momento peggiore.

Il primo segreto per gestire in efficienza i nostri impegni e riuscire a fare tutto

Una delle cause di stress è la mancanza di controllo sulle cose che ci accadono intorno. Quando non riusciamo a fare tutto l’ansia ci assale. La mancanza di controllo aumenta l’agitazione, ma c’è la soluzione. Si può riuscire a gestire con efficacia gli impegni numerosi e a fare fronte ad eventuali imprevisti, così da abbassare ansia e stress. In questo modo.

La mancanza di programmazione è il primo problema di chi ha difficoltà a portare a termine tutti i propri impegni. Spesso diamo la colpa al tempo e si vorrebbero delle giornate di 48 ore. In realtà, il primo segreto è riuscire a programmare gli eventi in funzione del tempo quotidiano a disposizione. Non possiamo scaricare un camion pieno di scatole tutto in una volta. Non si possono prendere le scatole tutte insieme, occorre scaricare una scatola alla volta. E per fare questa operazione occorre del tempo, non basta un’ora. Se programmiamo di scaricare tutto in un’ora non riusciremo e ansia e stress ci assaliranno. La gestione del tempo è fondamentale e in questo articolo suggeriamo come farlo efficacemente e capire il segreto su come prevedere gli imprevisti e avere più tempo.

Come vincere lo stress in 24 ore col metodo A-B-C e acquisire immediata serenità

Saper cosa si può fare e cosa non si può fare nel tempo a disposizione significa fare una programmazione. Poiché il tempo a nostra disposizione è limitato, è fondamentale capire quali sono i compiti da fare per primi e quali tralasciare. In sostanza, si tratta di attribuire a ogni compito un livello di importanza e di urgenza, quindi dare delle priorità. Tutte le cose che si devono fare possono essere classificate secondo questi 4 criteri: urgenti e importanti (criterio A). Non urgenti ma importanti (criterio B). Urgenti ma non importanti (criterio C). Non urgenti e non importanti (criterio D).

Scriviamo tutte le cose da fare (la classica to do list) e inseriamo ogni compito in uno dei 4 criteri. Quelli che rientrano nel criterio D saranno ignorati. Dimentichiamoceli. Quelli da fare subito sono i compiti che rientrano nel criterio A. Quelli che rientrano nel criterio B sono attività da pianificare con meticolosità. Quelli che rientrano nel criterio C, sono compiti da delegare.

Un ulteriore suggerimento è determinare il tempo occorrente per portare a termine un compito, in modo da potere programmare con precisione quando farlo.

In questo modo avremo sempre sotto controllo tutto ciò che dobbiamo fare. Ecco come vincere lo stress in 24 ore col metodo A-B-C e acquisire immediata serenità.

Grazie a questo metodo elimineremo la maggior parte delle attività del criterio A, quelle urgenti e importanti. Sono quelle che danno più stress. Così elimineremo buona parte dell’agitazione e dell’ansia nel fare le cose, perché le avremo già programmate.

