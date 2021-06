Come vincere la paura di guidare in autostrada più alcuni consigli da seguire

Per alcuni il viaggio per raggiungere la meta turistica può coincidere con la prima volta che si guida in autostrada. Le diverse corsie, lo scorrimento veloce e le lunghe tratte possono essere fattori che condizionano i guidatori meno esperti. Essere abituati a guidare in centro città è ben diverso dal farlo in autostrada, ma contrariamente a quello che si potrebbe pensare è più semplice. Basta tenere presente alcune fondamentali regole che riguardano soprattutto la sicurezza.

Se il solo pensiero ci mette agitazione, in vista della partenza possiamo pensare di fare qualche prova. Potremo affrontare dei brevi tratti autostradali nei pressi della nostra città. Per far ciò, la cosa migliore sarebbe quella di fare questa prova da soli, per non avere condizionamenti e ulteriore stress emotivo mentre siamo alla guida. Lo faremo senza il timore di essere giudicati. Prepariamoci un percorso scaricando le mappe da internet così sapremo esattamente il nome della stazione di entrata e di uscita, e il costo del pedaggio.

Immettersi in autostrada

L’immissione deve essere eseguita affidandosi alla visuale degli specchietti, quello laterale e il retrovisore da cui sapremo se sopraggiungono auto. Esse sono tenute a favorire la nostra entrata ma darlo per scontato potrebbe essere imprudente. Man mano che ci si immette bisognerà aumentare gradatamente la velocità di marcia.

Ricordiamo che in autostrada è pericoloso sia viaggiare troppo forte che molto piano. Per cui adeguiamo la velocità ai limiti consentiti segnalati sulla corsia. Mantenere la corsia di destra e utilizzare le altre esclusivamente in caso di sorpasso. Per effettuarlo, affidiamoci alla visuale degli specchietti. A velocità sostenuta, dobbiamo tenere a mente che la distanza di sicurezza fra auto non può essere come quella cittadina, bensì più alta. Bisognerà tenere 40 mt di distanza se si viaggerà a 90 km/h e ben 130 mt se si viaggerà a una velocità di 110 km/h.

La sosta

Spesso vengono utilizzate per effettuare pause, fare uno spuntino ecc. Invece queste aree sono dedicate alle vere e proprie emergenze e come tali vanno usate. Lungo tutti i tratti autostradali si trovano quelle di sosta e parcheggio. Non trascuriamo nemmeno il rifornimento. È bene sapere che soprattutto in estate i consumi della nostra auto aumentano per l’utilizzo del climatizzatore e dell’usura degli pneumatici. Pertanto assicurarsi di avere sempre a disposizione il carburante sufficiente.

L’uscita dall’autostrada

Questa è una manovra che può diventare molto pericolosa se non si agisce con buon senso. Essa richiede di tagliare le corsie in diagonale se stiamo viaggiando in quelle centrali. Pertanto prepararsi per tempo all’uscita, spostandosi appena si può sulla corsia più a destra. Inoltre rispettare la segnaletica orizzontale apposita per accompagnare l’uscita dall’autostrada in tutta sicurezza. Ecco come vincere la paura di guidare in autostrada più alcuni consigli da seguire.