Come tutti sappiamo il web è un “mare magnum” in cui ci si può imbattere in tanti rischi ma anche in eccellenti opportunità. In questo articolo descriveremo come vincere fantastici premi a costi bassissimi. Una prima opportunità è data dalle aste al ribasso, ma anche dalle aste al centesimo.

Cosa sono le aste al ribasso

Le aste al ribasso nascono in Olanda e, per questo motivo, sono note al pubblico anche col nome di aste olandesi. In Italia venivano usate prevalentemente per il mercato del pesce.

In un’asta al ribasso vince, appunto, chi fa l’offerta più bassa. È importante che l’offerta più bassa sia anche l’unica più bassa. In caso di due puntate identiche, queste vengono annullate. Le puntate sono segrete, hanno generalmente un costo e non c’è solitamente limite al numero di offerte che un puntatore può fare.

Cosa sono le aste al centesimo

In un’asta al centesimo, il prezzo di un prodotto parte sempre da 0,1 centesimo e aumenta dello stesso valore per ogni puntata. A rivoluzionare il panorama delle aste al centesimo è Bidoo.

Bidoo, in realtà, è, un sito di e-commerce che ha sfruttato i meccanismi della “gamification” per incrementare le vendite. Chi impara ad usare la piattaforma potrà godere di numerose opportunità, come vincere fantastici premi a costi bassissimi, al di là del costo di mercato effettivo del prodotto in questione.

Le aste hanno, in genere, una durata limitata e si susseguono con cadenza di una ogni cinque minuti. Le puntate, anche nel caso di Bidoo, hanno un costo che varia a seconda dell’asta e del prodotto. L’obiettivo, ovviamente, è vincere. Per vincere è necessario essere l’ultimo giocatore ad aver piazzato una puntata prima della scadenza del timer.

Come ottenere puntate gratis

Al momento dell’iscrizione alla piattaforma ogni giocatore riceve dieci puntate gratuite. Nel corso del tempo, ci sono altri modi per ricevere puntate gratis. Ad esempio, condividendo sui social la pagina di Badoo, iscrivendosi alla newsletter, invitando un amico a giocare o, ancora, attivando le notifiche push.

Ecco svelato come vincere fantastici premi a costi bassissimi.

