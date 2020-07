Come viene tassata la pensione anticipata. Quali decurtazioni subisce in ragione della tassazione Irpef e delle detrazioni fiscali il trattamento anticipato. Gli esperti in materia di Diritto e Fisco di Proiezionidiborsa vi illustreranno gli aspetti importanti legati al tema tassazione e pensione anticipata.

Come funziona la tassazione per la pensione anticipata

Alcuni lavoratori approdano con anticipo alla tanto attesa pensione optando per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro. In questi casi, l’assegno mensile subisce un calcolo delle imposte diverso dall’ordinario? Cerchiamo di capire cosa accade al calcolo Irpef e come viene tassata la pensione anticipata la cui richiesta si effettua seguendo le istruzioni presenti qui.

Attualmente, l’INPS o altro ente previdenziale riconosce la pensione anticipata in diverse formule che prevedono tutte un’età inferiore rispetto alla consueta norma. A queste soluzioni si applicano le medesime regole di tassazione della pensione di vecchiaia. Questo significa che non è vero che le pensioni anticipate subiscono una maggiore tassazione. Al più, si può considerare le trattenute INPS per incumulabilità del trattamento con redditi di lavoro. Ma in questi casi non si tratta di una imposta ma di somme che non spettano all’interessato.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Alcuni dei balzelli che solitamente i pensionati pagano sulle pensioni sono: l’imposta Irpef e le addizionali. In particolare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche di chi percepisce la pensione anticipata risulta spesso a debito. Perché? In tali casi, bisogna ricordare che l’Irpef è un’imposta che si applica ai redditi complessivi del pensionato. Nel caso di debito, bisogna considerare altre possibili fonti di reddito presenti nel computo. Ad esempio, possono rientrare tra questi i redditi fondiari, o provenienti da fabbricati, capitali d’impresa o altro.

Scaglioni di reddito per tassazione Irpef

Come viene tassata la pensione anticipata dunque? Essa costituisce solitamente un reddito interamente imponibile a cui potrebbero aggiungersi altre voci sulle quali vale la tassazione come abbiamo detto. Come molti sapranno, l’imposta Irpef segue un calcolo la cui aliquota sale progressivamente col crescere del reddito e può avere le seguenti aliquote:

A) 23% per fascia di reddito 0-15 mila euro;

B) 27% per fascia di reddito 15-28 mila euro;

C) 38% per fascia di reddito 28-55 mila euro;

D) 41% per fascia di reddito 55-75 mila euro;

E) 43% per fascia di reddito +75 mila euro.

Calcolando l’imposta sul reddito delle persone fisiche lorda, si ottiene la fascia di reddito imponibile sul quale applicare l’aliquota. In base a tale valore, si considera la quota Irpef corrispondente. Per i beneficiari di pensione anticipata, valgono le detrazioni fiscali come al resto dei pensionati. Questo significa che essi possono portare in dichiarazione dei redditi tutte le voci di spesa a cui è possibile applicare le detrazioni fiscali.