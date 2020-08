Un focus per capire come viaggiare gratis sui treni ad agosto.

“Signori in carrozza!”. Questo era l’invito con cui, specie le generazioni passate, venivano sollecitate a prendere posto negli scompartimenti ferroviari. Un invito che, mutatis mutandis, potrebbe replicarsi anche ai giorni nostri, specie in concomitanza con le offerte imbattibili del mese di agosto. Anche quest’anno, grazie ad un accordo Regione-Trenitalia, sarà possibile salire in carrozza, senza spendere il becco di un quattrino. Vediamo quindi come viaggiare gratis sui treni ad agosto.

I beneficiari

I destinatari della promozione lanciata grazie ad un accordo con Trenitalia saranno i seguenti. Vale a dire: i nati nell’anno 2002, e cioè sia chi ha già compiuto la maggiore età dei 18 anni, sia chi diventerà maggiorenne nel corso di quest’anno.

I benefici

Per le citate categorie di persone, i viaggi in treno, sulle tratte regionali all’interno della regione Toscana, saranno del tutto gratuiti. Un’iniziativa interessante che ha però un time-out. Infatti questo beneficio è valido solo ed esclusivamente per il mese di agosto. Pertanto, chi ha titolo per fare richiesta, è bene che si attivi secondo le modalità di cui nel prosieguo.

La smart-card

Per usufruire di questa vantaggiosa iniziativa, messa a punto dalla Regione Toscana in sinergia con Trenitalia, sarà però necessario attivarsi come segue. Andrà quindi richiesta la smart-card Unica Toscana per usufruire di questa agevolazione estiva. Si tratta quindi di una tessera nominativa e ad uso esclusivamente personale.

Come viaggiare gratis sui treni ad agosto: la procedura

È possibile richiedere la carta Unica Toscana, tanto alle biglietterie, quanto ai desk regionali Trenitalia della Toscana. In alternativa, è possibile anche mandare una mail a unicatoscana2002@trenitalia.it. Il modulo da precompilare e allegare, insieme ad una fototessera, è scaricabile a questo link.

Si segnale, altresì, che i maggiorenni, non dovranno attendere di ritirare la tessera per viaggiare sul treno gratis durante tutto il mese di agosto in Toscana. Sarà, infatti, sufficiente inoltrare la richiesta nei modi anzidetti per ricevere un documento di viaggio valido, in luogo dei biglietti. Questo nell’attesa del ritiro materiale della carta. Un’offerta, dunque, da non lasciarsi sfuggire.

Ma attenzione, la promozione è valida solo dall’1 al 31 agosto 2020.